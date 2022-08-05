الاستعلام عَنّْ مخالفات المرور 2022 فِيْ مصر .. الخطوات والتفاصيل

اهتمام كبير من أصحاب السيارات فِيْ مصر بمعرفة كَيْفَِيْة الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية 2022 لتحديد مبالغ الغرامات المستحقة عليهم.
رَابِطْ للاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية بلوحة الأرقام
يمكن الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية عَنّْ طريق لوحة الأرقام من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة فِيْ مصر من خلال الرَابِطْ التالي.
خطوات الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية 2022
- ادخل على موقع النيابة العامة فِيْ مصر من خلال الرَابِطْ التالي.
- يظهر عدد من خدمات المرور التي يتم تقديمها للجمهُور عبر الإنترنت على موقع الويب.
- تم تحديد الاستعلامات.
- اختر نوع الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية سواء كانت مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة.
- يمكنك اختيار نوع الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية والضغط عليها.
- يتم اتباع الخطوات، حيث تظهر صفحة يتم فِيْها تحديد رقم اللوحة والحروف، أو رقم اللوحة فقط فِيْ حالة الاستعلام عَنّْ مخالفات ترخيص المركبات.
- اكتب معلومات الترخيص.
- تظهر أيقونة المخالفات والضغط عليها يوضح قيمة المخالفات.
بالإضافة إلَّى الاستفسار عَنّْ المخالفات المرورية، تقدم النيابة العامة فِيْ مصر العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، بما فِيْ ذلك دفع الغرامات والمخالفات، وأماكن ارتكاب المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية
- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الرَابِطْ التالي.
- يجب عليك اختيار الاستفسار عَنّْ المخالفات المرورية.
- أدخل بيانات الترخيص مع رقم اللوحة.
- اختر الاستفسار عَنّْ أماكن المخالفات.
- أدخل الرقم الوطني لمالك السيارة.
- الضغط على المخالفات ونوعها والرسوم المستحقة.
- إظهار الأماكن التي ارتكبت فِيْها الانتهاكات وقيمتها بالتفصيل.
- ويمكن دفع الغرامات بعدة طرق منها الدفع الإلكتروني الفوري، أو مصاري، أو من خلال المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.