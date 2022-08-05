الاستعلام عَنّْ مخالفات المرور 2022 فِيْ مصر .. الخطوات والتفاصيل

اهتمام كبير من أصحاب السيارات فِيْ مصر بمعرفة كَيْفَِيْة الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية 2022 لتحديد مبالغ الغرامات المستحقة عليهم.

رَابِطْ للاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية بلوحة الأرقام

يمكن الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية عَنّْ طريق لوحة الأرقام من خلال الموقع الرسمي للنيابة العامة فِيْ مصر من خلال الرَابِطْ التالي.

خطوات الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية 2022

ادخل على موقع النيابة العامة فِيْ مصر من خلال الرَابِطْ التالي.

يظهر عدد من خدمات المرور التي يتم تقديمها للجمهُور عبر الإنترنت على موقع الويب.

تم تحديد الاستعلامات.

اختر نوع الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية سواء كانت مخالفات رخص المركبات أو رخص القيادة.

يمكنك اختيار نوع الاستعلام عَنّْ المخالفات المرورية والضغط عليها.

يتم اتباع الخطوات، حيث تظهر صفحة يتم فِيْها تحديد رقم اللوحة والحروف، أو رقم اللوحة فقط فِيْ حالة الاستعلام عَنّْ مخالفات ترخيص المركبات.

اكتب معلومات الترخيص.

تظهر أيقونة المخالفات والضغط عليها يوضح قيمة المخالفات.

بالإضافة إلَّى الاستفسار عَنّْ المخالفات المرورية، تقدم النيابة العامة فِيْ مصر العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى، بما فِيْ ذلك دفع الغرامات والمخالفات، وأماكن ارتكاب المخالفات المرورية من خلال الخطوات التالية