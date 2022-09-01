الاستفادة من التعويضات العائلية بعد الانقطاع عن العمل، قانون التعويض عن الوظيفة هو عبارة عن نظام من الأنظمة التي تهدف إلى معاونة الموظف الذي خسر عمله بصورة اجبارية وبدأ من جديد في البحث عن وظيفة جديد بصورة حقيقية، عن طريق نظام التعويض عن خسارة العمل.

الاستفادة من المخصصات العائلية بعد الانقطاع عن العمل

فقد الكثير من الأشخاص العمل لأسباب مختلفة أبرزها تعرض العامل لحادث أدى إلى فقدانه القدرة على الحركة أو إتمام المهام كما كان سابقاً، لذلك تلجأ المؤسسة في هذه الحالة إلى فصله من العمل تفادياً لإلحاق الأذى به. المؤسسة، لذلك عملت وزارة التضامن الاجتماعي على الحفاظ على حق العامل.

وذلك لتوفير سبل معيشية جيدة، حتى يتمكن من تلبية احتياجاته اليومية، من خلال دفع راتب شهري لتعويض الأجر السابق. يكمن الانتفاع بالتعويض الأسري بعد التوقف عن العمل في قيمة الأجر الشهري المرجعي والمتمثل في الجدول التالي

الأجر المرجعي مبلغ التعويض 1647 1153 2344 1641 6000 اقل اجر 10000 اقل اجر

نظام تأمين انقطاع العمل

يتمثل نظام التأمين المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي في بعض الأنظمة التي تحددها المملكة العربية السعودية “الحكومة” وهي كالتالي

المادة الأولى يسري هذا النظام على كل عامل استوفى هذه الشروط وفقد عمله لسبب خارج عن إرادته ورغبته في العمل وبحثه عنه وحاجته إليه.

المادة الثانية يعتبر التأمين على الانقطاع عن العمل من انظمة التأمينات الاجتماعية، ويجوز تعويض العامل المنقطع عنه.

المادة الثالثة يطبق النظام بالكامل على جميع المواطنين دون تمييز على ألا يتجاوز سن العامل عند بدء تطبيق النظام 59 سنة.

المادة الرابعة يبدأ أصحاب العمل في تطبيق النظام من يوم استيفاء العامل للشروط المستوفاة في تلك اللائحة.

المادة الخامسة تراعي المؤسسة تطبيق النظام مع مراعاة بعض الأحكام وهي كالتالي (تسجيل المشتركين وتحصيل الاشتراكات – دفع تعويضات للمستفيدين – استثمار حساب ذلك النظام).

المادة السادسة المادة السادسة ويمثلها قرار الوزير من لجنة نواب الوزراء التي تتولى التنسيق بين الطرفين لتنفيذ أحكام النظام وتحديد اللوائح المنظمة لعمل اللجنة.

المادة السابعة يصل معدل الاشتراك المحدد في النظام إلى 2٪ من الأجر حيث يدفع صاحب العمل 1٪ والمشترك 1٪.

المادة 8 يحق للمشترك الحصول على تعويض ولكن يجب استيفاء بعض الشروط منها (حيازة الجنسية السعودية – الفصل من العمل لأسباب خارجة عن إرادته – مسجل لدى الوزارة – البحث الجدي عن عمل – الالتزام بالتدريب المحدد. بالوزارة – ألا يتجاوز سن الستين).

شروط الاستفادة من المخصصات العائلية

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب للاستفادة من هذه التعويضات والحصول على الموافقة، وهي

يجب ألا تمر فترة التأمين 780 يومًا في الستة والثلاثين شهرًا السابقة من فقدان العمل، بما في ذلك 260 يومًا خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق تاريخ فقدان العمل، حيث يمكن أن يكون مبلغ التعويض مساويًا لـ 70 ٪ من الراتب المرجعي .

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية، وألا يتجاوز سن الستين

المستندات المطلوبة للاستفادة من المخصصات العائلية

ولكي يتمكن العامل من الاستفادة من المخصصات العائلية بعد التوقف عن العمل، يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط التي حددتها الوزارة سابقاً، ومن ثم تقديم بعض المستندات الممثلة في النقاط التالية

إحضار صورة من بطاقة الهوية الشخصية أو جواز السفر في حالة عدم توفر الهوية.

إحضار صورة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة اختلاف الطرفين أو عدم توصلهما إلى نقطة اتفاق أو صورة من الحكم الابتدائي مع شهادة عدم ممانعة.

إحضار سجل لمفتش العمل يؤكد السبب الواضح لفقدان الوظيفة.

إحضار صورة من عقد العمل إذا كان هذا هو السبب الحقيقي وراء فقدان العامل لوظيفته.

تقديم شهادة بنكية، في حالة عدم الحصول عليها مسبقًا، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يتم التعويض للموظف الذي خسر وظيفته لظروف قاهرة بمبالغ مالية تقدر إلى 70% من متوسط الراتب الذي كان يحصل عليه الموظف في ظرف 36 شهر، وهذا من غير التعجي الحد الأدنى للأجر الذي كان يحصل عليه في العمل الذي كان يعمل به.