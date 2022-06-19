الاستفسار عن إعفاء المتقاعدين صندوق التنمية العقارية

استفسارات حول إعفاء المتقاعدين من صندوق التنمية العقارية أفادت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية بكيفية الاستعلام عن إعفاء المتقاعدين من صندوق التنمية العقارية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن صندوق التنمية العقارية من المواقع الإلكترونية البارزة والمهمة في المملكة العربية السعودية ، والتي تعمل على خدمة المواطن السعودي ، مثل تقديم خدمة التسجيل في صندوق التنمية العقارية ، وكذلك العقارات. خدمات التمويل ، وكذلك تقديم خدمة تعديل البيانات والاستعلام عنها ، والكثير من الخدمات الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تساعد المواطن السعودي.
استفسارات حول إعفاء المتقاعدين من صندوق التنمية العقارية:
يمكن للمواطن السعودي الاستفسار عن إعفاء المتقاعدين في صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية ، وذلك تجنباً لسداد القروض التي سبق طلبها ، وهذه الخدمة مقدمة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، ويتم ذلك عن طريق التقديم من خلال إحدى الجهات الحكومية الثلاث وهي (صندوق التنمية العقارية – صندوق التنمية الزراعية – بنك التنمية الاجتماعية) ، ويتم ذلك من خلال ما يلي:
- تسجيل الدخول إلى رابط الموقع وزارة المالية رسمي على الإنترنت.
- ثم اضغط على زر “الخدمات الإلكترونية” الموجود بأعلى الصفحة الرئيسية.
- بعد ذلك ، حدد خدمة “الاستعلام عن الإعفاءات من القروض” ، والتي ستجدها ضمن قائمة “الخدمات المتاحة”.
- يجب عليك أيضًا تسجيل رقم الهوية الوطنية الخاص بك.
- كما أن أحد المتطلبات الأساسية لمقدم الطلب للاستعلام عن المتقاعدين هو كتابة تاريخ الميلاد.
- ثم اضغط على أيقونة “بحث” ، وانتظر بعد ذلك ظهور النتيجة.
- ستظهر لك صفحتان ، إحداهما تتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الفردي من قرض الصندوق ، ولهذا يجب عليك ملء جميع الحقول بالمعلومات اللازمة لمتابعة التسجيل ، بما في ذلك: “اسم المستخدم” – الرقم القومي – تاريخ الميلاد ”.
- أما الصفحة الثانية فتتعلق بطلب الإعفاء والتي تحتوي على نوع الإعفاء. طلب الإعفاء نفسه ، وتاريخ تقديم طلب الإعفاء ، وحالة الطلب من حيث قبوله أو رفضه.
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