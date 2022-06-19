الاستفسار عن إعفاء المتقاعدين صندوق التنمية العقارية

استفسارات حول إعفاء المتقاعدين من صندوق التنمية العقارية أفادت وزارة المالية بالمملكة العربية السعودية بكيفية الاستعلام عن إعفاء المتقاعدين من صندوق التنمية العقارية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن صندوق التنمية العقارية من المواقع الإلكترونية البارزة والمهمة في المملكة العربية السعودية ، والتي تعمل على خدمة المواطن السعودي ، مثل تقديم خدمة التسجيل في صندوق التنمية العقارية ، وكذلك العقارات. خدمات التمويل ، وكذلك تقديم خدمة تعديل البيانات والاستعلام عنها ، والكثير من الخدمات الخدمات الإلكترونية الأخرى التي تساعد المواطن السعودي.

استفسارات حول إعفاء المتقاعدين من صندوق التنمية العقارية:

يمكن للمواطن السعودي الاستفسار عن إعفاء المتقاعدين في صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية ، وذلك تجنباً لسداد القروض التي سبق طلبها ، وهذه الخدمة مقدمة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية ، ويتم ذلك عن طريق التقديم من خلال إحدى الجهات الحكومية الثلاث وهي (صندوق التنمية العقارية – صندوق التنمية الزراعية – بنك التنمية الاجتماعية) ، ويتم ذلك من خلال ما يلي: