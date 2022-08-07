الاستفسار عن ترقيات الافراد الأمن العام 1444 ، قد تسائل العديد من الاشخاص من يسكنون داخل المملكة العربية السعودية ويعملون داخل وزارة الدفاع حول التعرف على ترقيات الافراد في فرع الأمن العام 1444 ، حيث تعد ترقيات وزارة الدفاع من الأشياء التي تهتم بها الحكومة ، وتحدد المملكة العربية السعودية ترقيات الافراد الأمن العام أحد المؤسسات الأمنية لعام 1444 كالتالي ، تابعوا معنا .

الأمن العام السعودي

الأمن العام السعودي هو إحدى المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والمعنية بمهمة حفظ النظام ومكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات وضمان سلامة الحجاج. تأسست عام 1343 هـ بعد جلالة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود رحمه الله. أركان الحكم في الدولة. لديها عدد من الأقسام وهي

الإدارة العامة للمرور (السعودية)

الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

الإدارة العامة لدوريات الأمن.

شؤون التدريب.

القوات الخاصة لأمن الطرق.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة

قسم التوجيه الفكري والمعنوي.

الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات.

القوات الخاصة الأمنية الدبلوماسية

التزويد والتوريد.

مناطق الشرط.

الخدمات الطبية

قسم البحث والبحث الجنائي

شروط ترقية العاملين في الأمن العام

تم إعداد الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها في نظام الترقيات في الأمن العام. شروط الترقية كالتالي

يجب أن يكون الموظف حاصلاً على مؤهل أعلى يقابل بلوغه الدرجة العاشرة في الترقيات وفقاً للمادة 48.

وفق المادة 49 من قانون العمل ؛ لا يمكن للموظف الحصول على ترقية إذا كان في إجازة أو لديه أحكام أو مشاكل أخلاقية.

وفقًا للمادة 50، يحصل الموظف على ترقية إذا كانت لديه خبرة لا تقل عن سنتين.

يعاد اختيار الموظف المؤهل للترقية حسب الأفضلية والخبرة إلى الإدارة المختصة وفقاً للمادة 52.

الاستعلام عن ترقيات أفراد الأمن العام 1444

يمكنك الاستعلام عن ترقيات الأفراد في الأمن العام لعام 1444 من خلال منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، أو المخصصة للاستعلام عن الرواتب عن طريق رقم السجل المدني.

الاستعلام عن ترقيات أفراد الأمن العام منصة أبشر

يمكن الاستعلام عن ترقيات أفراد في الأمن العام على منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى منصة أبشر مباشرة.

سجّل الدخول إلى أبشر.

اذهب إلى خدمات المعلومات.

أدخل رقم السحب المدني في الخانة المخصصة لذلك.

اكتب رقم الطلب.

انقر فوق استفسار.

سيظهر ما إذا تم تأكيد الترقية أم لا. في حالة التأكيد، يجب عليك إعداد المستندات المطلوبة والذهاب إلى مقر الأمن العام الأقرب إليك.



الاستعلام عن منصة مسار الترقيات لموظفي الأمن العام

يمكن الاستفسار عن الترقيات في السجل المدني من خلال منصة مسار على النحو التالي

انتقل إلى منصة مسار الترويجية.

اضغط على خيار الدخول من خلال الوصول الوطني الموحد.

أدخل رقم السجل المدني في حقل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور لمنصة أبشر، ثم أكمل تسجيل الدخول.

اعرض حالة طلبات الترقية من واجهة الحساب.

الاستعلام عن ترقيات افراد الامن العام الرقم الموحد

كما تتيح المؤسسة الأمنية الاستعلام عن الترقيات من خلال الرقم الموحد في حال حدوث مشكلة فنية عند الاستفسار إلكترونيًا من قنوات الاستفسار التي شرحناها سابقًا. يستفسر عن ترقية الأمن العام عن طريق الآتي

الاتصال على الرقم الموحد 920020405.

او عن طريق رقم الفاكس 00966114449688

البريد الإلكتروني هو

ما هي مهام الوظائف في الأمن العام 1444

هناك العديد من المهام والوظائف لأفراد الأمن العام السعودي، وتظهر هذه المهام على النحو التالي

منع الاعتداءات والجرائم قبل وقوعها.

ضبط الجرائم بعد وقوعها واستكمال إجراءات الاستدلال عليها وضبط مرتكبيها تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

مكافحة جرائم المخدرات ومكافحتها.

تنظيم المرور وضمان السلامة العامة من أخطار الطرق وضبط والتحقيق في الحوادث والمخالفات المرورية.

إصدار رخص القيادة وقيادتها.

قبول التظلمات والدعاوى في المنازعات والحقوق المدنية والتحقيق فيها وإحالتها إلى المحاكم الشرعية وتنفيذ الأحكام الشرعية الصادرة بشأنها.

توفير الأمن والنظام في المناسبات المهمة مثل الحج والمواسم واستقبال الشخصيات المهمة والمباريات الرياضية.

مساعدة الجهات الرسمية في تنفيذ القوانين والأنظمة المنوط بها تنفيذها

أهداف العمل في الأمن العام

يتم إبراز أهداف الأمن العام في الأسطر التالية

حفظ النظام العام والمحافظة عليه ومنع الجريمة قبل وقوعها.

الحد من انتشار الجرائم الفردية والجرائم المنظمة والسيطرة عليها.

تحقيق تغطية أمنية كافية لمواجهة الجريمة داخل المملكة.

الحفاظ على أمن الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان الراحة والطمأنينة للحجاج.

ضمان الحقوق الخاصة والعامة ودعم القضاء.

القبض على مرتكبي الجرائم الفردية والجرائم المنظمة وتقديمهم للعدالة.

مكافحة العمليات الإرهابية وقمع أعمال الشغب والثورات والفوضى في المناسبات.

– تحقيق الأمن وضبط مرتكبي الجرائم ومنظميها.

حماية السفارات السعودية بالخارج.

حماية الأرواح على الطرق العامة ورفع مستوى السلامة المرورية.

وفي الختام تعرفنا على الاستفسار عن ترقيات الافراد الأمن العام 1444 وهو أحد المؤسسات الأمنية داخل المملكة العربية السعودية ، يمكنك الاستفسار عبر منصة أبشر الإلكترونية ومنصة مسار الالكترونية ، كما ذكرنا أهداف العمل في الأمن العام ، و شروط الترقية لموظفي الأمن العام .