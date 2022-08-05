الاستفسار عن رسوم جامعة اليمامة السعودية ، دائماً ما يتم التسائل قبل الطلاب والطالبات عند طلب إلتحاق بأي جامعة حول التكلفة الخاصة بالرسوم الجامعية ، وإذ أننا سنتحدث عن أحد تلك الجامعات وكم تبلغ التكلفة التعليمية وهي جامعة اليمامة السعودية والتي تعد من الجامعات الحكومية ذات الاهمية داخل المملكة العربية السعودية، تابعوا معنا للتعرف على أهم المعلومات .

جامعة اليمامة

صدرت الرخصة المبدئية لإنشاء كلية اليمامة في مايو 2001. وبعد إصدار هذا الترخيص، تم إطلاق أكبر حرم جامعي لمؤسسات المجتمع المدني في الرياض. تمت الموافقة على كلية اليمامة من قبل وزارة التعليم العالي، ثم بدأت الكلية بقبول الدفعة الأولى من الطالبات بداية العام. العام الدراسي 2006 م، وفي فترة وجيزة نالت الكلية سمعة متميزة في المجتمع السعودي. ويتميز بتوفير المناخ اللازم للنجاح، بالإضافة إلى البرامج المجهزة وفق معايير مؤسسات الاعتماد الأكاديمي الدولية.

استعلام عن رسوم جامعة اليمامة

توفر جامعة اليمامة بالرياض كل ما يتعلق بقبول الطلاب الجدد في المستويات الأكاديمية المختلفة بالجامعة، بما في ذلك الرسوم الدراسية التي تختلف باختلاف برامج الماجستير والبكالوريوس. اليمامة مباشرة “”، وفي الفقرات التالية سنتعرف على جميع الرسوم الدراسية لبرامج البكالوريوس والماجستير في جامعة اليمامة.

رسوم البكالوريوس بجامعة اليمامة

تختلف رسوم الدراسة الجامعية في جامعة اليمامة باختلاف البرامج الدراسية في الكليات المتوفرة في الجامعة. هناك رسوم القبول ورسوم اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية ورسوم البرنامج التحضيري والبرنامج الأكاديمي، بالإضافة إلى رسوم الفصل الصيفي الاختيارية ؛ سنتعرف في الفقرات التالية على رسوم مرحلة البكالوريوس في جامعة اليمامة حسب الكليات المتوفرة في الجامعة.

رسوم البكالوريوس كلية إدارة الأعمال بجامعة اليمامة

يوضح الجدول التالي رسوم كلية إدارة الأعمال بجامعة اليمامة للمرحلة الجامعية الأولى

نوع الرسوم قيمة الرسوم رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية 500 ريال غير قابلة للاسترداد البرنامج التحضيري لكل فصل دراسي 27،500 ريال سعودي البرنامج الأكاديمي لكل فصل دراسي 32،500 ريال سعودي رسوم الفصل الصيفي (اختياري) 20 ألف ريال عند تسجيل 6 ساعات معتمدة فأكثر

رسوم البكالوريوس كلية الهندسة والعمارة بجامعة اليمامة

يوضح الجدول التالي رسوم كلية الهندسة والعمارة بجامعة اليمامة للمرحلة الجامعية الأولى

نوع الرسوم قيمة الرسوم رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية 500 ريال غير قابلة للاسترداد البرنامج التحضيري لكل فصل دراسي 27،500 ريال سعودي البرنامج الأكاديمي لكل فصل دراسي 32،500 ريال سعودي رسوم الفصل الصيفي (اختياري) 20 ألف ريال عند تسجيل 6 ساعات معتمدة فأكثر

رسوم البكالوريوس كلية الحقوق بجامعة اليمامة

يوضح الجدول التالي رسوم كلية القانون بجامعة اليمامة للمرحلة الجامعية الأولى

نوع الرسوم قيمة الرسوم رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية 500 ريال غير قابلة للاسترداد البرنامج التحضيري لكل فصل دراسي 27،500 ريال سعودي البرنامج الأكاديمي لكل فصل دراسي 32،500 ريال سعودي رسوم الفصل الصيفي (اختياري) 20 ألف ريال عند تسجيل 6 ساعات معتمدة فأكثر

رسوم ماجستير جامعة اليمامة

تختلف رسوم مرحلة الماجستير في جامعة اليمامة باختلاف برامج الماجستير، وكذلك حسب نوع الرسوم في كل برنامج. هناك رسوم قبول ورسوم تسجيل عدد ساعات المواد الأساسية، بالإضافة إلى رسوم البرنامج الأكاديمي ورسوم مشروع التخرج. سنتعرف في الفقرات التالية على رسوم مرحلة الماجستير في جامعة اليمامة بحسب برامج الماجستير.

رسوم ماجستير إدارة الأعمال بجامعة اليمامة

يوضح الجدول التالي رسوم برنامج ماجستير إدارة الأعمال بجامعة اليمامة

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم التسجيل لساعات الدورة التأسيسية إذا لزم الأمر 2000 ريال سعودي للساعة الدراسية مجموع عدد الساعات 6 ساعات معتمدة (2000 × 6 = 12000 ريال سعودي برنامج اكاديمي 3600 ريال للساعة الأكاديمية = (39 × 3600) = 140،400 ريال إجمالي عدد الساعات الأكاديمية 42 ساعة معتمدة شاملة مشروع التخرج. التكلفة الإجمالية للبرنامج الأكاديمي = (140،400 + 13،500) = 153،900 ريال سعودي. تكلفة البرنامج الأكاديمي بالإضافة إلى دبلوم واشنطن (30 × 3600) + (9 × 5500) + (3 × 4500) = 171000 ريال سعودي. مشروع التخرج 4500 ريال سعودي للساعة الدراسية مجموع عدد الساعات 3 ساعات معتمدة (3 × 4500) = 13،500 ريال سعودي

ماجستير إدارة الموارد البشرية، جامعة اليمامة

في الجدول التالي رسوم برنامج الماجستير في إدارة الموارد البشرية في جامعة اليمامة

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم التسجيل لساعات الدورة التأسيسية إذا لزم الأمر 2000 ريال سعودي للساعة الأكاديمية بإجمالي 6 ساعات معتمدة. (2000 × 6 = 12000 ريال سعودي برنامج اكاديمي 3600 ريال للساعة الأكاديمية = (39 × 3600) = 140،400 ريال إجمالي عدد الساعات الأكاديمية 42 ساعة معتمدة شاملة مشروع التخرج. التكلفة الإجمالية للبرنامج الأكاديمي = (140،400 + 13،500) = 153،900 ريال سعودي. تكلفة البرنامج الأكاديمي بالإضافة إلى دبلوم واشنطن (30 × 3600) + (9 × 5500) + (3 × 4500) = 171000 ريال سعودي. مشروع التخرج 4500 ريال سعودي للساعة الدراسية مجموع عدد الساعات 3 ساعات معتمدة (3 × 4500) = 13،500 ريال سعودي

رسوم ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية جامعة اليمامة

يوضح الجدول التالي رسوم برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية بجامعة اليمامة

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم التسجيل لساعات الدورة التأسيسية إذا لزم الأمر 2000 ريال سعودي للساعة الدراسية مجموع عدد الساعات 6 ساعات معتمدة (2000 × 6 = 12000 ريال سعودي برنامج اكاديمي 4500 ريال سعودي للساعة الدراسية إجمالي عدد الساعات 42 ساعة معتمدة شاملة مشروع التخرج. التكلفة الإجمالية للبرنامج الأكاديمي = (4500 × 42) = 189 ألف ريال سعودي. تكلفة البرنامج الأكاديمي بالإضافة إلى دبلوم واشنطن (5،500 x 8) + (4،500 x 34) = 197،000 ريال سعودي.

درجة الماجستير في نظم المعلومات الإدارية، جامعة اليمامة

في الجدول التالي رسوم برنامج ماجستير نظم المعلومات الإدارية بجامعة اليمامة

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم التسجيل لساعات الدورة التأسيسية إذا لزم الأمر 2000 ريال سعودي للساعة الدراسية مجموع عدد الساعات 6 ساعات معتمدة (2000 × 6 = 12000 ريال سعودي برنامج اكاديمي 3600 ريال للساعة الأكاديمية إجمالي عدد الساعات 42 ساعة معتمدة شاملة مشروع التخرج. التكلفة الإجمالية للبرنامج الأكاديمي = (3600 × 42) = 151.200 ريال سعودي. تكلفة البرنامج الأكاديمي بالإضافة إلى دبلوم واشنطن (5،500 x 9) + (3،600 x 33) = 168،300 ريال سعودي.

رسوم ماجستير قانون الأعمال جامعة اليمامة

يوضح الجدول التالي رسوم برنامج ماجستير قانون الأعمال بجامعة اليمامة

نوع الرسوم سعر رسوم الدخول 3000 ريال غير مستردة رسوم التسجيل لساعات الدورة التأسيسية إذا لزم الأمر 2000 ريال سعودي للساعة الدراسية مجموع عدد الساعات 6 ساعات معتمدة (2000 × 6 = 12000 ريال سعودي برنامج ماجستير (4 فصول دراسية) البرنامج الأكاديمي 36 ساعة سعر الساعة 4،000 ريال سعودي (4000 × 36) = 144400 ريال سعودي

كيفية دفع رسوم جامعة اليمامة

أوضحت جامعة اليمامة بالرياض طرق سداد الرسوم الدراسية وهي كالتالي

الدفع عن طريق نظام سداد ورمز الجامعة 072 ورقم المشترك هو رقم الطالب الجامعي.

الدفع بشيك مصدق من البنك باسم شركة جامعة اليمامة الوطنية المحدودة.

الدفع عن طريق التحويل المصرفي أو الإيداع المباشر في حساب الجامعة، وهنا يجب تزويد الإدارة المالية بنسخة من الحوالة، بحيث يتم إصدار إيصال بقيمة السداد.

بيانات التحويل المصرفي لحساب جامعة اليمامة

يتم دفع الرسوم الدراسية لجامعة اليمامة عن طريق التحويل المصرفي بناءً على البيانات التالية

اسم الشركة شركة جامعة اليمامة الوطنية المحدودة.

رقم الحساب 001855550001

رقم الآيبان SA0645000000001855550001

اسم البنك البنك السعودي البريطاني (ساب).

كيفية التقديم في جامعة اليمامة

للتقدم للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير في جامعة اليمامة بالرياض، يجب اتباع الخطوتين التاليتين

انتقل إلى صفحة القبول بالجامعة.

انقر فوق طلب قبول جديد.

املأ معلومات التسجيل الإلكترونية.

وافق على شروط القبول.

أكمل تقديم الطلب.

المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة اليمامة

لاستكمال الطلب في جامعة اليمامة، يجب تقديم المستندات التالية إلى مكتب القبول في الجامعة

شهادة الثانوية العامة.

اختبار القدرات العامة أو ما يعادله (SAT1).

نسخة من الهوية الوطنية أو نسخة من تصريح الإقامة.

الصور الشخصية لمقدم الطلب.

شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (TOEFL، IELTS).

وفي الختام تحدثنا لكم حول الاستفسار عن رسوم جامعة اليمامة السعودية ، و المستندات المطلوبة للتقديم في جامعة اليمامة ، و بيانات التحويل المصرفي لحساب جامعة اليمامة ، وأوضحنا رسوم البكالوريوس والماجستير بجامعة اليمامة .