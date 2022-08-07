الاستفسار عن سيارة برقم اللوحة السعودية 1444 ، لقد أثار تسائل الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على طريقة الاستفسار عن السيارة بإستخدام رقم اللوحة الخاصة بها في السعودية 1444 ، بحيث يمكن للمواطنين أو من يريد شراء السيارة تلافي وقوع المواطن أو المقيم في المخالفات القانونية عند شراء سيارة جديدة ، تابعوا معنا .

موقع أبشر

يعد موقع أبشر من أهم المواقع الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية. تقدم العديد من الخدمات التي تساعد المواطنين والمقيمين إلكترونياً دون أن يذهب المواطن إلى المقرات الحكومية للاستفادة من الخدمات، ومن أهم الخدمات التي تقدمها أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية. والاستعلام عن السيارات من خلال رقم اللوحة ورقم الهوية.

استعلام عن سيارة بلوحة سعودية رقم 1444

أتاحت وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن سيارة برقم لوحة لها عبر منصة أبشر، وذلك من خلال الخطوات التالية

الدخول من خلال منصة “أبشر” الإلكترونية.

اختر الخدمات الإلكترونية.

تحديد الاستفسارات الإلكترونية.

تعيين خدمة الاستعلام عن لوحة الأرقام.

أدخل البيانات المطلوبة (رقم الهوية، رقم اللوحة، ورمز التحقق المرئي).

انقر فوق كلمة “عرض”.

ستظهر جميع البيانات المطلوبة.

الاستعلام عن مركبة بلوحة أرقام جوال 1444

يمكن للمواطن الاستعلام عن مركبة عبر الرسائل الهاتفية من خلال الخطوات التالية

اكتب حرفًا يتضمن رقم السجل المدني لمالك السيارة ورقم اللوحة، مع ترك مسافة بين الرقمين.

تم إرسال الرسالة إلى ٨٨٩٠٥.

انقر فوق إرسال رسالة.

سوف تتلقى رسالة تحتوي على جميع معلومات السيارة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر منصة أبشر باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة أبشر مباشرة.

انقر فوق موظفي الخدمات المتكاملة.

اختر الاستفسارات الإلكترونية.

تحديد خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

أدخل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

انقر فوق كلمة “عرض”.

ستظهر جميع المعلومات الخاصة بالمخالفة والمبلغ المطلوب وتاريخ الدفع.

يمكن دفع المبلغ عبر منصة أبشر عن طريق بطاقة الائتمان.

انقر فوق دفع المخالفات المرورية وأدخل البيانات بشكل صحيح.

الاستعلام عن مركبة بلوحة أرقام عبر منصة الموجس 1444

يمكن الاستعلام عن مركبة برقمها عبر منصة موجاز كالتالي

تسجيل الدخول مباشرة إلى موقع الملخص ““.

تسجيل الدخول عبر الموقع.

اكتب جميع البيانات المتعلقة بالسيارة (الرقم التسلسلي، رقم اللوحة، ورمز التحقق).

تحديد نظام التقارير وكيفية مشاهدته.

يتم تسليم التقرير للمستخدم عبر خدمة منصة مجاز.

كيفية التحقق من رقم تسجيل المركبة رقم 1444

للاستعلام عن رقم تسجيل المركبة مع رقم اللوحة يجب اتباع الخطوات التالية

انتقل إلى منصة أبشر مباشرة.

تحديد خدمة منسوبي أبشر.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال كلمة المرور الخاصة بك ورمز التحقق.

انقر فوق “تسجيل الدخول”.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق نموذج الاستعلام عن البيانات.

اكتب رقم الهوية ورقم الإقامة.

أدخل رقم لوحة ترخيص المركبة.

انقر فوق كلمة “عرض”.

ستظهر بيانات ومعلومات السيارة.

وفي الختام تعرفنا على كيفية الاستفسار عن سيارة برقم اللوحة السعودية 1444 بحيث يتم ذلك عبر استخدام منصة ابشر ، نظراً للتأكد عند شراء سيارة من عدم سرقتها أو احتوائها على مخالفات مرورية ، و كيفية التحقق من رقم تسجيل المركبة .