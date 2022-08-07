الاستفسار عن صك طلاق برقم الهوية السعودية 1444 ، قد أثار الهام العديد من الأفراد حول التعرف على أحد الخدمات الإلكترونية التي تعمل على تقديمها الوزارة العدل داخل المملكة العربية السعودية وذلك عبر البوتبة الالكترونية الرسمية الخاصة بها ، في ظل تمكين الأفراد من الاستفسار عن رقم الخاص بصك الطلاق لاستخدامها في بعض الإجراءات التي تتطلب الحصول على رقم الصك ، تابعوا معنا .

ما هو صك الطلاق

حجة الطلاق في المملكة العربية السعودية هي بمثابة إثبات وقوع الطلاق بين المرأة وزوجها، حتى تحصل المرأة على كامل الحقوق الناتجة عن الطلاق. عنها لإعدام الطلاق.

الاستعلام عن سند طلاق برقم هوية سعودي

تسمح وزارة العدل السعودية للأفراد بالاستعلام عن صك الطلاق برقم الهوية السعودية 1444 عبر البوابة الرسمية للوزارة على الإنترنت، وذلك لتسهيل حصول الأفراد على رقم استمارة الطلاق إلكترونيًا ودون الحاجة إلى زيارة الموقع. للحصول على مقر الوزارة، وفيما يلي الخطوات التي يجب اتخاذها للاستفادة من الخدمة

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل ““.

انقر على أيقونة “طلب استفسار”.

أدخل الرقم القومي لمقدم الطلب.

أدخل رمز التحقق المرئي بدقة.

بعد ذلك تظهر كافة البيانات المتعلقة بصك الطلاق.

تفاصيل سند الطلاق

تتراوح الفترة الزمنية التي يتم فيها إصدار سند الطلاق السعودي من أسبوع إلى 30 يومًا. ومع ذلك، أشارت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية إلى عدم وجود تاريخ محدد لإصدار الصك لجميع المستخدمين ؛ ويرجع ذلك إلى اختلاف الإجراءات المطلوبة لعملية الحصول على سند إثبات الطلاق والاختلاف في التفاصيل الواردة في كل حالة، ولكن المدة الزمنية التي يتم خلالها إصدار سند الطلاق لا تقل عن سبعة أيام .

كيفية طباعة حجة الطلاق

خدمة طباعة سند الطلاق في المملكة العربية السعودية للعام الحالي 1444 لا تقل أهمية عن الاستعلام عن صك الطلاق برقم الهوية السعودية 1444، حيث تتطلب العديد من الخدمات ضرورة تقديم سند طلاق ورقي، و يمكن طباعة سند الطلاق بسهولة باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العدل ““.

الضغط على علامة تبويب الخدمات الإلكترونية من بين الخيارات المضمنة في واجهة الموقع.

انقر فوق خدمات المحكمة، ثم أدخل خدمة طلبات الإنهاء.

انقر فوق علامة التبويب “أدخل الخدمة”.

اضغط على الخدمة لتقديم طلب للدوائر النهائية، ثم تحديد الحالة الاجتماعية.

أدخل اسم محكمة الأحوال الشخصية التي ينتمي إليها المستفيد.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة عن مقدم الطلب سواء أكان أنثى أم أنثى.

إدخال بيانات الطرف الآخر وإدخال كافة البيانات لإثبات وقوع الطلاق.

أدخل البيانات المتعلقة بالشهود والمعدلات.

بعد ذلك يحصل المستخدم على رقم الطلب الخاص بصك إثبات الطلاق.

بعد الحصول على الرقم يمكن طباعته بسهولة من الموقع الرسمي للوزارة.

شروط الحصول على صك الطلاق مقابل الفاقد

يجب استيفاء بعض الشروط حتى يتمكن الأفراد الراغبون في الحصول على سند طلاق بديل من إتمام هذا الإجراء بنجاح، وهي الشروط التالية

يجب أن يكون مقدم الطلب هو مالك الأداة أو وكيلها.

لا توجد طلبات سابقة.

يجب على كاتب العدل ة رقم الطلب في مدينة زمنية بحد أقصى خمسة أيام عمل من انتهاء الخدمة.

في حالة تجاوز هذه المدة دون ة التطبيق، سيتم إلغاء الطلب تلقائيًا.

تنفيذ الخطوات المطلوبة للاستفادة من الخدمة وهي دخول البوابة “”. دخول الخدمة “اصدار بدل فاقد او تالف”. أدخل البيانات المطلوبة للحصول على الخدمة.



وفي الختام تعرفنا على طريقة الاستفسار عن صك طلاق برقم الهوية السعودية 1444 ، وأوضحنا الخطوات التي يجب اتباعها للاستفسار عن صك طلاق بنجاح وكذلك الآلية التي تمكن الأشخاص من عملية طباعة صك الطلاق ، واستخراج سند طلاق بديل في المملكة العربية السعودية.