الاستفسار عن مكافأة الكلية التقنية 1444 وموعد نزولها ، دائماً ما يتسائل الكثير من الطلاب حول معرفة خطوات الاستفسار عن مكافأة الكلية التقنية ، ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إهتمام الكثير ، والمكافأة التي يتلقاها الطلاب عبر الكلية التقنية بالمملكة العربية السعودية، حيث تعطى المكافئة من قبل الكلية التقنية بشكل سنوي للطلبة والطالبات الذين استطاعوا استيفاء جميع المعايير التي أعلنتها الكلية التقنية ، تابعوا معنا .

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني

المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني هي إحدى المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية التي تأسست عام 1980 بهدف تمكين الطلاب مهنياً وفنياً لتوفير ما يلزم للأسواق السعودية المحلية. تعتمد المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني على إعداد مختلف البرامج التدريبية المتقدمة لتأهيل وتدريب الطلاب في مختلف المجالات.

الاستعلام عن مكافأة الكلية الفنية

يستفسر عن مكافأة الكلية التقنية من خلال الخطوات التالية

فتح رابط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “”.

حدد علامة التبويب الخدمات الإلكترونية.

اختر الخدمة (الاستعلام عن حالة البطاقة البنكية للمتدرب).

اكتب رقم الهوية ورقم الإقامة في المساحة المتوفرة.

أضف رقم التدريب بشكل صحيح.

انقر على أيقونة الاستعلام.

كم هي مكافأة الكلية التقنية 1444

مكافأة المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني 1،000 ريال سعودي، تودع تلقائيًا في حساب الطالب داخل الكلية التقنية في نهاية كل شهر هجري في المملكة العربية السعودية، بناءً على كشوفات المؤسسة العامة. للتدريب المهني والتقني.

موعد إخلاء سبيل مكافأة الكلية التقنية 1444

تودع مكافأة الكلية التقنية في حساب الطالب في نهاية الشهر الهجري، بناءً على قرارات المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بالمملكة العربية السعودية. يتم الاستعلام عن الجائزة من خلال الموقع الرسمي للكلية التقنية على الإنترنت.

شروط الحصول على جائزة الكلية التقنية 1444

يشترط للحصول على جائزة الكلية التقنية النقاط التالية

ألا تقل نسبة المتدرب عن 4.75 في آخر فصل دراسي من تدريبه.

يشترط أن يكون الطالب ضمن الحد الأدنى للفترة العادية التي تحددها الكلية التقنية.

مطلوب حسن السيرة والسلوك للمتدرب أثناء الدراسة.

لا يجوز تجاوز عدد ساعات الفترة العادية.

يشترط أن يكون الطالب سعودي الجنسية والأصل.

متى يصرف راتب الكلية التقنية 1444. تقطع

توقف المكافأة الخاصة بالكلية التقنية في الحالات التالية

في حال انسحاب الطالب من التدريب.

عندما يحصل الطالب على مجموع 2 من 5.

في حال كانت مدة الدراسة أطول من المدة الرسمية المحددة للكلية.

إذا كان الطالب غير سعودي.

إذا كان الطالب مسجلاً في تدريب آخر في نفس الفترة.

رابط الاستفسار عن جائزة الكلية التقنية

يمكن الدخول مباشرة من خلال موقع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني “” للاستعلام عن الراتب الشهري للطلاب، بالذهاب إلى خيار البطاقة المصرفية الإلكترونية التابع لصفحة الطالب داخل موقع الجامعة الرسمي.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول الاستفسار عن مكافأة الكلية التقنية 1444 وموعد نزولها ، و رابط الاستفسار عن جائزة الكلية التقنية و متى يصرف راتب الكلية التقنية 1444 ، و شروط الحصول على جائزة الكلية التقنية 1444 ، كم هي مكافأة الكلية التقنية 1444 .