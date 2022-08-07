الاستفسار عن موعد قضية برقم الهوية وزارة العدل 1444 ، قد تسائل العديد من الأشخاص ممن يثيمون داخل المملكة ولديهم قضايا داخل وزارة العدل حول التعرف على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل للمواطنين ، ومن تلك الخدمات امكانبة على الاستعلام عن موعد قضية عبر استخدام رقم الهوية في وزارة العدل ، تابعوا معنا .

وزارة العدل السعودية

وزارة العدل في المملكة العربية السعودية هي السلطة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بالقضاء والقانون في المحاكم السعودية. تدير وزارة العدل وزارة المحاكم العامة المتخصصة في الأحوال الشخصية. كما تعمل على الإشراف على الشؤون التجارية والعمالية، بالإضافة إلى محاكم التنفيذ والاستئناف في المملكة العربية السعودية. كل ما يتعلق بالجانب الإداري والمالي. كما أنها مسؤولة عن تنظيم ورقابة أعمال التوثيق التي تتم في المملكة العربية السعودية، من خلال الاستعانة بكتاب العدل، والموثقين المعتمدين، وكتاب عقود الزواج، والمخولين بمنح التراخيص اللازمة للمحامين الذين يمارسون عملهم والمتدربين. .

الاستعلام عن تاريخ القضية برقم الهوية وزارة العدل 1444

عملت وزارة العدل السعودية على تقديم خدمة الاستعلام عن تفاصيل قضية ما باستخدام رقم الهوية، والتي يمكن استخدامها من خلال زيارة موقع وزارة العدل، وفق الخطوات التالية

انتقل إلى منصة “نجيز” بوزارة العدل.

تسجيل الدخول إلى المنصة عن طريق إدخال رقم الهوية في الوصول الوطني الموحد.

انتقل إلى علامة تبويب المحاكم، وبعد ذلك سيتم تحديد “اختيار القضايا الخاصة بي”.

النقر فوق المشكلة المطلوبة من خيارات القائمة.

احصل على جميع تفاصيل القضية من خلال قراءة نص الحكم.

استعلم عن تاريخ القضية رقم 1444

يمكن الاستعلام عن موعد القضية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، وفق الخطوات التالية

انتقل إلى النظام للاستعلام عن تاريخ الحالة “”.

انقر فوق خيار بدء الخدمة.

أدخل جميع المعلومات والبيانات اللازمة للخدمة وهي نوع الهوية. رقم الهوية. تاريخ الميلاد الميلادي والهجري. رمز التحقق.

الاطلاع على جميع التفاصيل المطلوبة من تاريخ القضية.

كيفية الاستفسار عن حالة القضية رقم 1444

يتم الاستعلام عن حالة القضية عبر الاستفسار عبر بوابة نجيز التابعة لوزارة العدل السعودية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل إلى نظام الاستعلام “”.

انقر على أيقونة “بدء الخدمة”.

يتم إدخال بيانات الاستعلام المطلوبة ؛ أيّ نوع الهوية. رقم الهوية. تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي. رمز التحقق.

عرض جميع المعلومات حول الحالة التي تظهر حالتها.

رابط للاستعلام عن تاريخ القضية 1444

يمكن الاستفسار عن تفاصيل تاريخ قضية معينة من خلال موقع وزارة العدل، حيث يتم توفير جميع المعلومات التي يحتاجها الأفراد بطريقة سهلة وبسيطة.

وفي الختام تعرفنا على طريقة الاستفسار عن موعد قضية برقم الهوية وزارة العدل 1444 ، حيث يقدم موقع الوزارة على الإنترنت العديد من الخدمات الأخرى التي تسهل على المواطنين الاستغناء عنها دون الحاجة للذهاب إلى الدوائر الرسمية .