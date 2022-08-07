الاستفسار عن نتائج اختبارات القدرات العامة 1444 الورقية الفترة الثانية ، يسعى العديد من الطلاب بالتسائل حول التعرف على نتائج اختبارات القدرات العامة 1444 في الامتحان للورقة الثانية عبر المركز الوطني للقياس ، وهو من الاختبارات المهمة التي يتم إصدارها عن الهيئة الخاصة بالتقويم في التعليم والتدريب ، تابعوا معنا في التالي .

ما هي اختبارات القياس

تعتبر اختبارات القياس من اختبارات المركز الوطني للقياس والقياس، حيث تعتبر عددًا من الاختبارات للقبول في جامعات المملكة العربية السعودية، والتي يقوم بها الطلاب السعوديون في المرحلة الثانوية، قبل الالتحاق بالكلية وبعضها. الاختبارات بعد التخرج من الجامعة. جدير بالذكر أن جميع اختبارات التقييم مملوكة ومقدمة من قبل مجلس التعليم العالي، وهي منظمة غير ربحية في المملكة العربية السعودية قامت بتطوير وتطوير المركز الوطني للقياس والتقويم الذي يشرف على الاختبار. وذلك لتقييم قدرات الطلاب ومهاراتهم الدراسية، وهناك العديد من اختبارات القياس، بعضها إلزامي أو اختياري للقبول في الجامعات والكليات، حيث تتطلب كل جامعة درجة معينة من أي اختبار قياس.

نتائج اختبارات القدرات العامة 1444 ورقة الفترة الثانية

أعلن الحساب الرسمي لمركز قياس على موقع تويتر، أن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية ظهرت في الفترة الثانية، في 26 مايو 2022 م، الموافق لشوال 25/1444 م، وأشار إلى أنه يمكن لجميع المتقدمين الاستفسار عن النتائج حسب رقم الهوية من خلال الموقع الرسمي أشار المركز إلى أنه سيقدم للجامعات والكليات التي تطلب الاختبار النتائج إلكترونيًا، مع مراعاة أنه سيتم إرسال أعلى الدرجات التي حصل عليها المختبر في حالة إجراء الاختبار أكثر من مرة موضحا أنه لا يشترط تقديم نتيجة الاختبار بشهادة ورقية لتلك الجهات. سيتم إخطار مقدم الطلب بالنتيجة عن طريق إرسال نتيجة الاختبار عن طريق رسالة إلى الهاتف المحمول المسجل في سجلك أو عن طريق البريد الإلكتروني.

الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة 1444

يوفر مركز قياس خدمة الاستعلام عن نتائج اختبارات القياس باستخدام رقم الهوية عبر موقع مركز قياس واتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى موقع القياس.

تسجيل الدخول عبر اكتب رقم الهوية أو رقم السجل المدني في الخانة المخصصة لرقم السجل المدني. كلمه السر.

انقر فوق “أنا لست روبوتًا”.

انقر فوق تسجيل الدخول.

يمكنك إنشاء حساب جديد من أيقونة “التسجيل الآن”.

انقر فوق أيقونة الاختبار.

سيعرض ملفك الشخصي جميع الاختبارات الخاصة بحسابك الاختبارات المسجلة. الاختبارات المتاحة للتسجيل. الامتحانات السابقة والملغاة.

اختر الاختبار الذي تريد الاستعلام عنه.

أدخل البيانات المطلوبة

انقر فوق زر البحث.

سترى نتيجة الاختبار.

كم عدد الفرص لاختبارات القياس

يمكن للطالب أو الطالبة إجراء اختبار القياس خمس مرات في أوقات مختلفة خلال 3 سنوات، ويمكنه الاختيار بين الاختبار الورقي والاختبار المحوسب، مع العلم أن الحد الأعلى لدخول الاختبار المحوسب باللغة العربية هو ثلاثة فقط. مرات، بينما يمكن دخول الاختبار باللغة الإنجليزية 4 مرات ومن خلال الاختبارات المحوسبة. تجدر الإشارة إلى أن التمرير يسمح لك بتعديل الاختبار أو حذفه على النحو التالي

اختبارات الورق يتوفر التحرير والحذف حتى 72 ساعة قبل الاختبار.

الاختبارات المحوسبة يتوفر التحرير والحذف حتى 48 ساعة قبل الاختبار.

يختلف الوقت المستغرق في اختبار القياس لكل من الاختبار الورقي والاختبار المعتمد على الكمبيوتر، على النحو التالي

الاختبار الورقي 30 يومًا من نهاية الاختبار.

الاختبار المحوسب من 2 إلى 14 يوم عمل.

ما هي صلاحية اختبارات القياس

تصل صلاحية اختبارات القدرات العامة بحسب ما أصدره المركز الوطني للقياس إلى خمس سنوات، لكن الجدير بالذكر أنه يجب استشارة الجهات المستفيدة لمعرفة المدة الزمنية المعتمدة لها.

قياس التطبيق

تم إطلاق تطبيق “دعم المستفيد” لتسهيل الوصول إلى خدمات الهيئة عبر الهاتف المحمول، وذلك لمواكبة التحول الرقمي الذي يشهده عالمنا اليوم. يمكنك تحميل التطبيق كالتالي

طرق التواصل مع قياس

يمكن التواصل مع مركز قياس من خلال العديد من قنوات الاتصال المختلفة والتي تشمل

الرقم القياسي 920033555.

مقر المركز في المملكة العربية السعودية – الرياض – حي النخيل الغربي طريق الملك خالد بن عبدالعزيز ص.ب 68566 – الرياض الرمز البريدي 11537.

نموذج الاتصال الإلكتروني يمكن الوصول إليه مباشرة “”.

رابط الاستفسار عن نتائج اختبارات القدرات العامة 1444

يمكنك الذهاب إلى الرابط للاستعلام عن نتائج اختبارات القياس “” واتباع خطوات الاستعلام التي ذكرناها أعلاه، حتى تظهر نتيجة الاختبار الذي تم الاستعلام عنه.

وفي الختام تعرفنا على الاستفسار عن نتائج اختبارات القدرات العامة 1444 الورقية الفترة الثانية ، وتحدثنا عن الوقت الذي استغرقته ظهور نتائج اختبار القدرات العامة 1444، صلاحية اختبارات القياس ، وصولاً الى الرابط الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات العامة لسهولة الحصول عليها.