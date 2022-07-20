الاستفسار عن نتائج التحصيلي برقم السجل المدني 1444 ، دائماً ما يتم القيام بالبحث من اولياء الامور والطلبة حول التعرف على النتائج الخاصة بالتحصيل السنوي ، وذلك عبر الرقم الوطني أو السجل المدني ، وجاء ذلك نتيجة القيام بتحديد لموعد إعلان نتائج التحصيل للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية ، تابعوا معنا للتعرف على نتائج التحصيلي برقم السجل المدني 1444 .

اختبار تحصيل في المملكة العربية السعودية

اختبار التحصيل في المملكة العربية السعودية هو أحد الاختبارات المعيارية التي تقام في المملكة العربية السعودية وتشرف عليها هيئة تقويم التعليم والتدريب. من خلال الاختبار يتم تحديد مستويات الطلاب والطالبات في الالتحاق بالجامعات السعودية، ويعتبر اختبار التحصيل من الشروط الأساسية للقبول في معظم الجامعات السعودية. يحتوي الاختبار على مجموعة من الأسئلة والمعرفة المتنوعة التي تقيس المستويات المختلفة لتحليل الطلاب وتفكيرهم.

الاستعلام عن نتائج التحصيل بالسجل المدني رقم 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيل من خلال رقم السجل المدني وفق الخطوات التالية

انتقل إلى رابط موقع المركز الوطني للقياس “”.

أدخل رقم السجل المدني بشكل صحيح في خانة الرقم.

حدد خيار الاختبارات من الموقع.

انقر فوق خيار اختبار البيانات.

انقر فوق خيار نتائج اختبار الإنجاز.

الاستعلام عن نتائج الإنجاز برقم الهوية 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج التحصيل برقم الهوية، وفق الخطوات التالية

الذهاب إلى رابط المركز الوطني للقياس ““.

أدخل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك ورمز المرور بشكل صحيح.

حدد خيار الاختبارات ضمن خيارات الموقع.

تحديد نوع الاختبار وهو الاختبار التحصيلي.

انقر فوق خيار اختبار البيانات.

انقر فوق خيار نتائج اختبار الإنجاز.

كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444

يمكن للطلاب والطالبات التسجيل في الاختبار التحصيلي في المملكة العربية السعودية، ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

اذهب إلى موقع المركز الوطني للقياس “”.

حدد خيار الاختبار.

حدد جدول الاختبار.

انقر فوق خيار التسجيل الآن.

تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور.

اختر اختبارات الكلمات.

حدد خيار اختبار الإنجاز.

تحديد نوع الاختبار التحصيلي سواء الورقي أو الحاسوب.

انقر فوق خيار التسجيل.

اقرأ جميع الشروط والأحكام وانقر على خيار موافق.

اختر أقرب موقع اختبار.

تحديد التاريخ المناسب لإجراء الاختبار.

دفع التكاليف ورسوم الاختبار.

انقر فوق خيار الإرسال.

ما هي رسوم التسجيل لامتحان التحصيل

من أجل إجراء اختبار التحصيل، يجب على الراغبين في إجراء الاختبار دفع التكاليف التالية

الاختبار الورقي – التسجيل المبكر 100 ريال سعودي.

الاختبار الورقي – التسجيل المتأخر 150 ريال سعودي.

الاختبار المحوسب 150 ريال سعودي.

رابط للاستعلام عن نتائج التحصيل برقم السجل المدني

يمكن الاستعلام عن نتائج الإنجاز من خلال رقم السجل المدني بالذهاب إلى المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إمكانية تحديد التعليمات التي يطلبها الموقع، رابط الوصول إلى الرابط للاستعلام عن نتائج الإنجاز “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عن المعلومات التي تتعلق الاستفسار عن نتائج التحصيلي برقم السجل المدني 1444 ، و ما هي رسوم التسجيل لامتحان التحصيل ، و رابط للاستعلام عن نتائج التحصيل برقم السجل المدني ، و كيفية التسجيل في الاختبار التحصيلي 1444 .