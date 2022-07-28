الاسماعيلي يستعيد نغمة الانتصارات بثلاثية في شباك الجونة

حقق فريق الإسماعيلي فوزا جميلا على حساب فريق الجونة بنتيجة 3-0 في مباراة الفريقين مساء الخميس في منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح باهر المحمدي أهداف الإسماعيلي، بضربة جزاء في الدقيقة 50، سجلها أحمد مصطفى بعد صده داخل منطقة جزاء الفريق الساحلي.

وأضاف الدراويش الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي وتسديدة مباشرة من أحمد مصطفى اصطدمت بالشباك للمنتخب الساحلي.

وأحرز أحمد مصطفى الهدف الثالث للإسماعيلي في الدقيقة 64 من المباراة.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 29 نقطة ويحتل المركز الثالث عشر في جدول الدوري المصري.

توقف رصيد الجونة عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.