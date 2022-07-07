الاسماعيلي يسقط انبي بـ”ركلات الترجيح” ويحصد المركز الثالث بكأس الرابطة

فريق الإسماعيلي

احتل الفريق الإسماعيلي المركز الثالث في بطولة كأس الدوري المصري، بعد فوزه على إنبي 5-4 بركلات الترجيح في المباراة بينهما ظهر اليوم، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من النسخة الأولى من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بين إنبي والإسماعيلي بالتعادل 1-1 وتقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة الرابعة سجله عمرو الحلواني من ركلة جزاء وتعادل إنبي عن طريق علي فوزي في الدقيقة 93 من. ركلة جزاء.

لجأ حكم المباراة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفائز الذي ابتسم لصالح الإسماعيلي بنتيجة 5-4، حيث أضاع الفريق النفطي ركلة جزاء للاعب إبراهيم القاضي.

يذكر أن الإسماعيلي خسر في نصف النهائي أمام غزل المحلة، بينما خسر إنبي أمام فيوتشر ليخوض مباراة تحديد المركز الثالث.

تقام مباراة نهائي كأس الرابطة مساء الخميس بين غزل المحلة وفيوتشر إف سي.