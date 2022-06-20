الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام الهواتف لجميع الدول لربح الحلم مع مصطفي ألاغا MBC

المشاركة في مسابقة الحلم 2022تم افتتاحه في بداية العام الجديد. أعلن الإعلامي مصطفى العجا عن استلام واستقبال طلبات المشاركة من خلال رابط المسابقة الرسمية أو من خلال أرقام الاتصال التي سنوفرها على السطور التالية. قيمة جائزة العام الجديد تتجاوز 3.5 مليون دولار أمريكي. لا تشمل الجوائز النقدية فقط ، بل تشمل الذهب والفضة بالإضافة إلى جائزة بيت الأحلام ، والآن من خلال السطور التالية نتعرف أكثر على طرق المشاركة في مسابقة الحلم 2022.
المشاركة في مسابقة الحلم 2022
مسابقة الحلم تقدم على جميع قنوات MBC المالكة لحقوق البرنامج ، وللمجموعة الكبيرة من القنوات عدد كبير من المشتركين. يمكنك الاشتراك من خلال تطبيق البرنامج او موقعه الرسمي او من خلال ارقام هواتف كل دولة.
الحلم غير حياتك pic.twitter.com/C7ZyB7dOQl
– دريم (Dream_MBC) 16 يناير 2022
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
يود الكثير من متابعي برنامج مسابقة الحلم الاستفسار عن كيفية الاشتراك في المسابقة للفوز بالعديد من الجوائز ، فإليك خطوات المشاركة:
أولاً ، يجب على كل متسابق إرسال رسالة نصية مكتوب عليها كلمة “حلم” أو “حلم” أو “ريف” على الرقم الخاص بكل دولة.
ثانيًا ، يجب الإجابة على السؤال الوارد على رسائل الجوال حتى يتم تفعيل الاشتراك.
ثالثًا ، كلما زادت الإجابات ، زادت فرص فوز الفرد.
الجدير بالذكر أن إدارة المسابقة تمنح جوائز قيمة لجميع المشاركين الذين لديهم رغبة كبيرة في المشاركة في هذه المسابقة التي تقام سنويًا. مليون وخمسمائة ألف دولار أمريكي.
خطوات المشاركة في مسابقة الحلم 2022
تم توفير أكثر من طريقة للمشاركة في مسابقة الحلم 2022 من جميع أنحاء العالم العربي ، حيث يمكنك إرسال رسالة نصية تقول “حلم أو حلم” ، وإرسالها إلى الرقم المقابل لبلدك أو من خلال الرقم الموحد لجميع أنحاء العالم ، وبعضها يتم الرد عليها بأسئلة خاصة ، ويجب أن تكون الإجابة صحيحة حتى تشارك في الحلم الأكبر.
كما يمكن الاشتراك عن طريق تحميل تطبيق الحلم للهواتف وتعبئة استمارة البيانات وكتابة رقم الهاتف المحمول مع مرفقاته ببيانات أخرى ، بالإضافة إلى ذلك يمكنك الاشتراك من خلال الموقع الرسمي لمسابقة الحلم البيانات. التسجيل ومشغل الدولة.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم
يبحث العديد من الأشخاص حول العالم عن طرق للاشتراك وكيفية الحصول على أرقام هواتف البلدان ، حيث يمكنك الاشتراك باتباع ما يلي:
أولا ، من خلال رابط المسابقة الرسمي على جوجل.
ثانيًا ، المشاركة من خلال الرسائل التي تحتوي على “حلم” أو “حلم” أو “رجوع” وأي من الكلمات التالية سيتم إرسالها إلى رقم الدولة المخصص لبلدك ، ومن أهم الأرقام التي ذكرتها المسابقة ما يلي:
- مصر مشترك في شبكة فودافون 95450 واتصالات 95450 وشبكة أورانج على الرقم 95450.
- أما عن طريق دولة السعودية على الرقم 650444 من خلال شبكة موبايلي وشبكة زين.
- تم رصد شبكات الكويت لإرسال الرسائل وهي زين 96922 ، فيفا 50640 ، جي إس إم 4141.
- هذه الأرقام هي شبكة بتلكو 94000 وشبكة 98885 للفيفا للاشتراك من البحرين.
- من المغرب اشترك بالرقم 9669.
- اما بالنسبة للعراق فالاشتراك من زين 2833120
- العراق آسياسيل 2266
- الأردن يمكنك إرسال رسائل إلى 98858 ومن شبكة زين 9885870
- طيران الإمارات: اتصالات 6070
- الإمارات: DU 3636
- عمان GSM 90434
- البحرين بتلكو 94000
- البحرين VIVA 98885
- زين البحرين 94000
- فلسطين جوال 1623
- فلسطين الوطنية 6750.
- اليمن MTN 2622
- يمن سبأفون 5222
- يمن واي تيليكوم 8442
- يمن يمن موبايل 87602
- المغرب INWI 9669
- أورانج المغرب 9669
- سوريا سيريتل 1565
- سوريا MTN 1555
- لبنان GSM 008821622775627
- من تونس تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.
- Ooredoo: 85819 ، تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.
- البرتقالي: 85819 تكلفة الرسالة 1.44 دينار تونسي.
من جميع أنحاء العالم “الرقم الدولي” الثريا 008821622775627.
الثريا (008821610109).
الثريا (008821622778021)
حلم 2022
- يجب عليك أولاً إرسال رسائل بكلمة “Dream” أو “Dream” إلى الرقم المخصص للبلد الذي تنتمي إليه.
- يتطلب منك الآن الإجابة على سؤال سيتم إرساله إلى رقم الهاتف المحمول.
- عندما يتم تقديم الإجابة الصحيحة ، ستكون مؤهلاً للفوز بالمسابقة في السحوبات القادمة.
استقبال الرسائل في مسابقة الحلم العظيم
- يشترط على المشارك قبول استلام الرسائل النصية القصيرة والعروض الإعلانية وكذلك جميع الأنشطة الأخرى التي يقوم بها المنظم على هاتفه المحمول.
- في حال رغب المشترك في زيادة نسبة فوزه والمشاركة في السحب المباشر يجب عليه الإجابة على الأسئلة المرفقة برسالة SMS بدقة عالية وأن الإجابات صحيحة.
- من الضروري الانتباه إلى أن الاشتراك في اليوم الأول مجاني دون دفع أي تكاليف ، ومن ثم يتم دفع تكلفة مع كل مكالمة تتضمن سعر الدقائق حسب الدولة التي تنتمي إليها ومع ذلك المشتركين الذين قدموا في يتم استبعاد إجابة واحدة صحيحة على الأقل لصيغة الماضي.
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