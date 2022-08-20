طريقة الاشتراك فِيْ مسابقة الحَلْم 2022 مع مصطفِيْ الآغا لدخول السحب على 100 الف دولار 

طريقة الاشتراك فِيْ مسابقة الحَلْم 2022 مع مصطفِيْ الآغا لدخول السحب على 100 ألف دولار ، تعد مسابقة الحلم من أبرز المسابقات البارزة جدا، والتي تحفز الكثير من المواطنين الاشتراك في المسابقة من أجل الحصول على الجائزة الكبرى، وقد تم الإعلان بشكل رسمي عن قيمة جائزة الحلم القادمة، والتي تتراوح حوالي 5000000 دولار أمريكي، مما جعل العديد يبحث حول كيفية الاشتراك فِيْ مسابقة الحَلْم 2022.

كيف تدخل مسابقة الحَلْم 2022

يمكنك فِيْ السطور التالية معرفة كل التفاصيل المتعلقة بشُروطْ الاشتراك فِيْ مسابقة الحَلْم، ومن بينها ما يلي

يجب أن يكون المتقدم قد بلغ السن القانوني وهُو 18 عامًا.

يجب ألا تكون هناك علاقة بين المتقدم وفريق البرنامج، مع أهمية أن يكون هذا الشخص من الجنسية العربية.

يجب أن تشارك فِيْ هذه المسابقة من البلد الذي تتواجد فِيْه، وهناك أرقام تساعدك على المشاركة فِيْ هذه المسابقة من أي مكان فِيْ العالم.

يجب الإجابة على جميع الأسئلة التي سيرسلها البرنامج إليك حتى تتمكن من المشاركة فِيْ مسابقة الأحَلْام.

أرقام الاشتراك فِيْ مسابقة الحَلْم 2022

يوجد ارقام محددة لكل دولة فِيْ الوطن العربي تساعد كل الراغبين بالمشاركة فِيْ مسابقة الحَلْم، من خلال التواصل مع هذا الرقم، نوضحها لكَمْ من خلال الأسطر التالية،

أرقام التسجيل فِيْ مسابقة الحَلْم

يمكنك الاشتراك من تونس من خلال الرقم 85988 او من داخل دولة المغرب 9669.

كَمْا يمكنك الاشتراك من سلطنة عمان من خلال الرقم 9 0 4 3 4 او من دولة العراق 2 2 6 6.

يمكنك الاشتراك من داخل دولة فلسطين من خلال الرقم 6 1 4 4 او من دولة اليمن 22 66.

كَمْا يمكنك الاشتراك من داخل المملكة العربية السَعُودِيْة عبر الرقم 650444 أو من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة على الرقم 60 70.

يمكن الاشتراك من دولة سوريا عبر الرقم 15 65 او من مصر على الرقم 95450 او من دولة الكويت عبر الرقم 41 41.

يوجد الكثير من الطرق الاشتراك فِيْ مسابقة الحَلْم، والتي تأهل المشترك لدخول السحب على 100 ألف دولار، ومن أبرز الطرق بعت رسالة عينية على الأرقام المرفقة لبلدك، مع العلم يجب أن يتوفر رصيد كافة في الاشتراك اليومي والمتجدد.