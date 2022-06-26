الافوكادو للبشرة أفضل الوصفات التجميلية بالأفوكادو

الأفوكادو للبشرة الأفوكادو سيكون حليفًا رائعًا في روتينك اليومي. ضعيه على بشرتك أو شعرك، فوائد الأفوكادو لن تتوقف أبدًا عن إدهاشك! نقول لك كل شيء في هذا المقال.

الأفوكادو للبشرة ما هي فوائد الأفوكادو

فوائد الأفوكادو لا تعد ولا تحصى! على وجه الخصوص، الأفوكادو غني بفيتامينات C و E و K والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وكذلك الأحماض الدهنية غير المشبعة، وهي مفيدة جدًا لجهاز القلب والأوعية الدموية.

يحارب الكوليسترول السيئ وله العديد من الخصائص الهضمية. من بين كل هذه الخصائص، اخترنا بعض العلاجات لجعل الأفوكادو حليفًا لجمالك.

علاج الأفوكادو لشعر جميل

احصل على علاج الأفوكادو للشعر

اخلطي الأفوكادو مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند (أو زيت الزيتون) و 2 ملاعق كبيرة من العسل.

امزجي جيدًا للحصول على قوام ناعم، ثم ضعي اللوشن على شعرك بالكامل، من فروة الرأس إلى الأطراف.

اتركيه لمدة ساعة تقريبًا ثم اشطفيه جيدًا.

نصائح مقابلة المحامي

للشعر شديد التلف، استبدلي العسل بصفار البيض، وإذا كانت فروة رأسك تميل إلى التقشر، أضيفي عصير الليمون!

إذا كنت لا تزال تريد هذا المزيج، فلا تتردد في إضافة السكر البني لعمل مقشر للجسم!

فوائد الأفوكادو لوجه مثالي

اعتماد قناع الوجه بالليمون والأفوكادو! سيكون هذا القناع مثاليًا للبشرة المختلطة أو الدهنية، حيث سينظم إنتاج الدهون ويمنع ظهور العيوب.

يحتوي الأفوكادو أيضًا على خصائص تجديدية تقلل من التندب وتحفز إنتاج الكولاجين.

اخلطي الأفوكادو مع ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعمًا.

ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة، قبل شطفه بالماء الفاتر.

الأفوكادو لترطيب عميق

تحضير قناع عن طريق خلط موزة وأفوكادو مع ملعقتين من العسل.

يوضع هذا القناع مرة أو مرتين في الأسبوع، ويساعد بشرتك على مقاومة البرد والاعتداءات اليومية.

يمكنك وضعه على وجهك أو يديك أو قدميك.

الأفوكادو للبشرة وصفة الموز والأفوكادو للحصول على أيدي خالية من العيوب

قبل أن تبدأ في مانيكيرك، احصل على بضع دقائق من قناع اليد الموز والأفوكادو، والذي سيكون بنفس فعالية كريم اليد المعتاد (إن لم يكن أكثر).

تُمزج نصف ثمرة أفوكادو ناضجة مع موزة ناضجة غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة. ضعيه على يديك لمدة عشر دقائق ثم اشطفيه قبل الذهاب إلى مانيكير.