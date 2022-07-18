الاقتباس من الدراما التركية يورط مكسيم خليل مع الجمهُور

يبدو أن الجمهُور العربي سئم الاستشهاد بالدراما التركية وتحويلها إلَّى العربية، حيث وُجهت انتقادات لاذعة لصانعي مثل هذا المسلسل الذي يخطط لنجم الفنان السوري مكسيم خليل ومواطنه نور علي قبل الانطلاق. ومن المقرر تصويره فِيْ أكتوبر المقبل.

وفِيْ التفاصيل، كشفت صفحات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي عَنّْ اتفاق مبدئي لم شمل مكسيم ونور فِيْ مسلسل عربي مكون من 90 حلقة مقتبسة من المسلسل الدرامي التركي “حب للإيجار” والذي تم دبلجته أيضًا باللغة العربية، وذلك لتصوير المسلسل العربي. الإصدار سيبدأ فِيْ أكتوبر.

على الرغم من أن الحديث عَنّْ النسخة العربية لا يزال فِيْ مهده، إلا أنه تم توجيه انتقادات شديدة لمبدعي العمل، خاصة أنه تمت دبلجته إلَّى اللغة العربية، مما يعَنّْي أن المشاهد الذي تابع النسخة التركية المدبلجة لن يختلف عَنّْ العربية. الإصدار. باستثناء الشخصيات، وفقًا لمستخدم واحد على Instagram. .

قال “ماذا تفعل حسنًا، إذا أراد الناس مشاهدة هذا النوع من المسلسلات، فسوف يحضرون المسلسل التركي على الفور. لماذا يجب أن أعود إلَّى نفس المسلسل، مع نفس القِصَّة والمكان واللهجة نفسها، ولكن مع ممثلين مختلفِيْن أوه، أنا لا أفهم المشكلة تمامًا، أوه، الأمر سخيف للغاية ومخزي “. مضيفًا “أوه، يا لها من خسارة! سوف يقوم مكسيم بهذه الأجزاء أيضًا، والله سخيف”.

وقال مستخدم آخر إن أكثر ما يميز الدراما العربية بشكل عام والدراما السورية بشكل خاص هُو القصص والنصوص القوية والبليغة، ومن ناحية أخرى، ما يميز التركية هُو قوة الإنتاج والموقع الجذاب. واللعبة. فِيْ الثنائي البطل. مضيفا “الدراما العربية مؤثرة وعاطفِيْة. الدراما التركية بصرية وتعتمد على التأثير اللحظي “.

ومضى فِيْ انتقاد الدراما التركية التي من خلال الإطالة ومحاولة تحويل أي حدث لإثارة المتلقي، وفِيْ حال عدم تحقيق المشاهدات المطلوبة للمسلسل، تسببت فِيْ انسحاب العديد من الممثلين الأتراك أو الفرار إليها. العمل مع الاجانب. مضيفاً “وسيقتبس العرب أسلوب الدراما التركية !! إلَّى المقبرة بعد أن اشتموا رائحة صحية جيدة لفترة من الوقت”.

من ناحية أخرى علق صاحب الحساب “شاهِيْ محمود” على ذلك بقوله “رغم أنني أحببت مكسيم ونور معًا إلا أن الله راضٍ”، متسائلاً “لا يوجد كتاب مسلسل حقيقي يشبه قصص ماذا يفعل نسمع المسلسل العربي، الشيء الوحيد الجيد فِيْه، أنه يوفر فرصة للممثلين السوريين، وخاصة جيل الشباب “.