الاقتصاد الأزرق.. مؤهلات طبيعية تمنح المغرب ريادة وتمويل

المؤهلات الطبيعية المختلفة تجعل المملكة المغربية دولة رائدة فِيْ مجال الاقتصاد الأزرق. ومما يزيد من تعقيد ذلك العديد من المشاريع لتطوير هذا القطاع.

وافق البنك الدولي مؤخرا على منح المغرب قرضا بقيمة 350 مليون دولار، لدعم جهُود المملكة لتحقيق أهدافها ودعم إطلاق خطط للاقتصاد الأزرق.

وشدد البنك الدولي على أن من بين أهداف هذا القرض تحسين الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية وتعزيز بعض القطاعات من أجل تعزيز الاقتصاد الأزرق القادر على تحمل التغيرات المناخية فِيْ المناطق المستهدفة.

الاقتصاد المستدام

وفِيْ هذا السياق، قال المهندس والخبير فِيْ التنمية المستدامة محمد بن عبو، لـ “العرب اليوم نيوز”، إن الاقتصاد الأزرق هُو جانب من جوانب الاقتصاد المستدام الذي يحافظ على الموارد الطبيعية لصالح الأجيال القادمة.

وأضاف بن عبو “أنعم الله على المغرب بواجهة بحرية طولها 3500 كيلومتر من البحر الأبيض المتوسط ​​إلَّى المحيط الأطلسي، وهذه القدرات التي نمتلكها اليوم، سواء كانت سطحية أو تقع فِيْ أعماق البحر والمحيطات، تجعل المغرب احتلت المرتبة 13 فِيْ العالم من حيث إنتاج مجموعة من الأنواع “. سمك”.

وسلط نفس الخبير الضوء على أنه من بين رهانات العمل على الاقتصاد الأزرق، فإنه يوظف قوة عاملة مهمة ويؤمن الأمن الغذائي، سواء كان محليًا أو وطنيًا. كَمْا يساهم فِيْ إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال اتفاقيات شراكة مع مجموعة من الدول بقيادة الاتحاد الأوروبي المرتبط بالمغرب بشراكة إستراتيجية وموقع شريك متقدم.

وأوضح الخبير فِيْ التنمية المستدامة أنه بالحديث عَنّْ الاقتصاد الأزرق “نتحدث عَنّْ المحيطات والتنقيب عَنّْ الغاز، حيث أصبح المغرب من بين الدول التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا فِيْ السنوات المقبلة فِيْ احتياطيات الغاز، خاصة ما تم الإعلان عَنّْه. فِيْ منطقة “لوكوس” أمام ساحل مدينة العرائش، وهنا يمكن لهذه الثروة أن تلعب دورًا رئيسيًا فِيْ الاقتصاد المغربي “.

وأشار بن عبو إلَّى أن هناك توجهاً لدى المغرب لاستغلال الموارد الطبيعية المستدامة، وخاصة طاقات الرياح، والتي يعتبر البحر أهمها ومواردها، فضلاً عَنّْ الطاقات المائية والشمسية.

التخصص فِيْ موارد المياه العذبة وتقليل الأمطار فِيْ المغرب، يضيف بن عبو، للعمل على الموارد البحرية من خلال تحلية مياه البحر، بما فِيْ ذلك محطة تحلية أغادير، والتي ستغطي أكثر من ستة ملايين ونصف المليون نسمة بمياه الشرب، وكذلك الري. عشرات الآلاف من الهكتارات. مزرعة فِيْ هذه المحطة.

كَمْا عمل المغرب على عدة محطات تحلية خلال السنوات السابقة، مثل محطة جدود فِيْ محطة الداخلة جنوب المغرب والأحفِيْر (شمال شرق المغرب)، فِيْما سيتم تركيب 20 محطة تحلية أخرى فِيْ مجموعة من المناطق المغربية، منها المغرب. سوف تستفِيْد مما يعرفه العالم حاليا من التغيرات المناخية الكبرى.

أهداف متعددة

وأضاف بن عبو أن من بين أهداف القرض دعم التنمية ودعم مجموعة من الركائز فِيْ مجال الاقتصاد الأزرق، مثل الصيد التقليدي واحترام المعايير ومعايير الصيد على المستوى العالمي، بالنظر إلَّى أن هذه الثروة بدأت فِيْ تعرف نوعا من النضوب الشديد.

وأشار بن عبو إلَّى أن المغرب يعمل حاليا على إنتاج مجموعة من الأنواع البيولوجية التي يتم تربيتها فِيْ نظام الاستزراع السمكي فِيْ البحار المغربية، حيث يحقق المغرب أرقامًا مهمة جدًا فِيْ هذه المجالات، والتي تعد من أهم نقاط القرض. استقبلها المغرب.

بفضل الإمكانات المالية التي يحشدها المغرب على المستوى العالمي، يعطي المغرب زخما قويا لكل الجهُود المبذولة للحفاظ على هذا النظام المهم، الذي يتعرض لضغوط كبيرة بسبب التغيرات المناخية، حيث يرتفع مستوى الحموضة فِيْ البحر بالإضافة إلَّى مستواها العالي بسبب ذوبان الجليد، بحسب بن عبو.

وهنا أضاف بن عبو، مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا تحت البحر، من جنوب المملكة إلَّى بريطانيا، لتزويد أكثر من 7 ملايين منزل بكهرباء نظيفة ومنخفضة التكلفة وصديقة للبيئة.

البحث العلمي

من جهة أخرى أوضح بن عبو أن هناك تعاونا بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ووزارة انتقال الطاقة والتنمية المستدامة لإنشاء عقد علمي للمحيطات والاستثمار فِيْ مجال البحث العلمي، لأنه غير ممكن. للحديث عَنّْ الاقتصاد الأزرق فِيْ ظل عدم وجود تقارير علمية محدثة وسط وجود تلوث كبير. هذا يهدد الاقتصاد.

وشدد بن عبو على أنه “من الضروري مواصلة الاستثمار فِيْ مجال البحث العلمي من أجل خلق اقتصاد أزرق يتماشى مع رؤية المغرب للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي أطلقها المغرب منذ عام 2017”.

يعرّف المتخصصون الاقتصاد الأزرق بأنه الإدارة الجيدة للموارد البحرية واستخدامها بطريقة تضمن حماية النظام البيئي للبحار والمحيطات.

ويشمل أيضًا جميع الأنشطة المتعلقة بالبحر، مثل قطاع الصيد والسياحة، وتربية الأحياء المائية، وأنشطة الموانئ والطاقة، وتحلية مياه البحر، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، من بين أنشطة أخرى.