الاقتصاد الألماني يفوق التوقعات بنمو 0.1% فِيْ الربع الثاني

أظهرت بيانات صادرة عَنّْ المكتب الفدرالي للإحصاء، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الألماني حقق نموا فِيْ الربع الثاني متجاوزا توقعات المحللين بدعم من القطاع الخاص والإنفاق الحكومي رغم أزمة الطاقة.

وقال المكتب إنه نما بنسبة 0.1٪ على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.7٪ على أساس سنوي بعد التعديل لمراعاة عوامل التأثير على الأسعار.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يشهد الاقتصاد الألماني ركودا فِيْ الربع الثاني على أساس ربع سنوي.

قال جورج تيل مدير مكتب الإحصاء الفِيْدرالي “على الرغم من الصعوبات … وظروف الاقتصاد العالمي، ظل الاقتصاد الألماني متماسكًا فِيْ الربعين الأولين من عام 2022”.