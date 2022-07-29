الاقتصاد الأميركي ينكَمْش مرة أخرى فِيْ الربع الثاني.. إشارة قوية للركود

انكَمْش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى فِيْ الربع الثاني من العام، وسط محاولة من جانب الاحتياطي الفِيْدرالي لكبح التضخم، الأمر الذي قد يثير مخاوف الأسواق المالية من أن الاقتصاد فِيْ حالة ركود بالفعل.

قالت وزارة التجارة فِيْ تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي، اليوم الخميس، إنها تراجعت بنسبة 0.9٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الثاني. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.5 بالمئة.

تراوحت التقديرات بين معدل انكَمْاش منخفض بنسبة 2.1٪ ومعدل نمو مرتفع قدره 2.0٪. وانكَمْش الاقتصاد 1.6 بالمئة فِيْ الربع الأول.

يلبي الانكَمْاش لربعين متتاليين التعريف القياسي للركود.

لكن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، الذي يحدد رسميًا حالات الركود فِيْ الولايات المتحدة، يعرف الركود بأنه “انخفاض ملحوظ فِيْ النشاط الاقتصادي فِيْ مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر وعادة ما يتم ملاحظته على مؤشرات الإنتاج. والتوظيف والدخل الحقيقي وغير ذلك “.

بلغ متوسط ​​نمو الوظائف 456700 شهريًا فِيْ النصف الأول من العام، مما أدى إلَّى تحقيق مكاسب قوية فِيْ الأجور. ومع ذلك، زادت مخاطر الانكَمْاش الاقتصادي. وتراجعت عمليات تشييد المنازل والمبيعات بينما تراجعت ثقة الأعمال والمستهلكين فِيْ الأشهر الأخيرة.

أظهر تقرير منفصل من وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس أن الطلبات لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 5000 إلَّى 256 ألفًا معدلة موسمياً فِيْ الأسبوع المنتهِيْ فِيْ 23 يوليو. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 253000 طلب الأسبوع الماضي.

ظلت المطالبات أقل من نطاق 270.000 و 350.000 الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلَّى زيادة فِيْ معدل البطالة. ومع ذلك، فإن تباطؤ النمو قد يدفع مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى عكس الوتيرة المتسارعة لتشديد السياسة النقدية، لكن الأمر سيعتمد على وتيرة التضخم، وهِيْ أعلى بكثير من مستوى 2٪ المستهدف من قبل البنك المركزي.

يوم الأربعاء، رفع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، مما رفع إجمالي سعر الفائدة منذ مارس إلَّى 225 نقطة أساس. وأقر جيروم باول، رئيس مجلس الإدارة، بأن تراجع النشاط الاقتصادي هُو نتيجة تشديد السياسة النقدية.