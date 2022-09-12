الاقتصاد البريطاني ينمو بأقل من المتوقع فِيْ يوليو

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع فِيْ يوليو، مرتفعا بنسبة 0.2٪ عَنّْ يونيو.

وكان استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين توقع نموا شهريا بنسبة 0.4 بالمئة فِيْ يوليو تموز.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أنه فِيْ الربع الثاني ارتفع بنسبة 0.1٪ بعد زيادة قدرها 0.8٪ فِيْ الربع الأول. ومع ذلك، جاء الانكَمْاش أقل من المتوقع.

أما بالنسبة لشهر يونيو، فقد انكَمْش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6٪، وهُو أكبر انكَمْاش منذ يناير 2022، لكنه لا يزال أقل حدة من الانكَمْاش الذي كان متوقعًا فِيْ استطلاع لرويترز بنسبة 1.3٪.