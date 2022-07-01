الاقتصاد التركي.. اعترافات وزير المالية أمام البرلمان

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين النبتي إن اقتصاد بلاده “مستمر فِيْ الازدهار ولا يمكن لأحد أن يشك فِيْ ذلك”.

جاء ذلك فِيْ كلمة ألقاها الوزير التركي أمام مجلس النواب، حيث تتواصل المناقشات بشأن مشروع تعديل قانون موازنة الحكومة المركزية لعام 2022، الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما نقل الموقع الإخباري الرسمي. وذكرت “تي ار تي هابر”، تليها “العرب اليوم نيوز”. جمعة.

وأضاف نيبتي “تبقى المالية العامة من أقوى جوانب الاقتصاد رغم كل التطورات السلبية فِيْ العالم”.

وذكر أن “أهداف الميزانية وتوقعاتها لعام 2022 تم تحديدها بناءً على توقعات الاقتصاد الكلي فِيْ النصف الثاني من عام 2022، لكن التضخم المتصاعد بسرعة فِيْ العالم، والمشاكل فِيْ سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية، والمستويات القياسية فِيْ أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية تسببت فِيْ حدوث تغييرات. وافتراضات الاقتصاد الكلي فِيْ تركيا وكذلك فِيْ بقية العالم “.

وأوضح أنهم رفعوا تقديرات الإيرادات ومخصصات الميزانية من خلال أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار، وأنهم أعدوا مقترح موازنة إضافِيْ يركز على المواطنين.

وأشار فِيْ السياق ذاته إلَّى أن “الاقتصاد العالمي عام 2022 شهد أكبر انكَمْاش بعد الحرب العالمية الثانية، وأن التضخم أصاب العالم كله قبل أن تلتئم جراح وباء كورونا بشكل كامل”.

قال نباتي “لقد عمقت الحرب الروسية الأوكرانية المشاكل العالمية المستمرة، وكان التضخم الأعلى فِيْ العديد من البلدان فِيْ الأربعين عامًا الماضية”.

“نحن نمر بفترة تتزايد فِيْها معدلات التضخم العالمي، ونشهد تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية، وتباطؤ النمو، وزيادة التوترات فِيْ العلاقات الدولية. ويتأثر الاقتصاد التركي بطبيعة الحال بهذه الظروف الصعبة، والدول المستوردة للطاقة مثلنا. يتعرضون لصدمات فِيْ التكاليف “.

تحسين بيئة الاستثمار

وقدم نباتي فِيْ كلمته معلومات عَنّْ الخدمات التي تم تنفِيْذها خلال العشرين عامًا الماضية فِيْ تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكَمْ بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتابع الوزير فِيْ هذا السياق “فِيْ حين أن عدد المشاريع التي نفذناها فِيْ الصناعات الدفاعية عام 2002 (بداية نظام العدالة والتنمية) كان 66 مشروعًا مع تبعية أجنبية بنسبة 80٪، بلغ هذا العدد 793 فِيْ عام 2022 مع جهة محلية. بمعدل إنتاج يزيد عَنّْ 65٪ “. .

وأضاف “كَمْا قمنا بزيادة عدد المستشفِيْات بأكثر من 39٪، وزدنا عدد الأسرة المؤهلة بأكثر من 8 مرات، أي بعبارة أخرى، البنية التحتية الصحية التي قمنا بإعادة هِيْكلتها وتحديثها إبان تفشي وباء كورونا، أظهرت مدى قدرتنا على الصمود فِيْ وجه مثل هذه الأزمات الكبرى “. “.

وذكر نباتي كذلك أنهم “أنشأوا النموذج الاقتصادي التركي بقيادة الرئيس أردوغان من أجل الاستفادة المثلى من الفرص التي تظهر على المستوى العالمي فِيْ المستقبل، من خلال استخدام نقاط القوة والمزايا التي تتمتع بها تركيا”.

وأضاف “الهدف النهائي للنموذج هُو جعل النمو مستدامًا ومتوازنًا وشاملًا. وفِيْ هذا السياق، أعطينا الأولوية للإنتاج عالي القيمة المضافة والصادرات وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل عالية. وبالتالي، فإننا نهدف إلَّى تقليل الحاجة للتمويل الخارجي والارتقاء فِيْ سلاسل القيمة العالمية من خلال توفِيْر تحسين دائم فِيْ ميزان الحساب الجاري.

وتابع الوزير “سنواصل تطوير سياسات ائتمانية انتقائية، وتنويع أدوات الادخار بالعملة المحلية، واتخاذ خطوات سياسية لتحسين بيئة الاستثمار”.

كَمْا أشار إلَّى أنه “فِيْ الأشهر الستة الماضية، اكتسبت قطاعات مثل الصناعة والسياحة، الخاضعة للتجارة الخارجية وكسب النقد الأجنبي، زخماً وتصدرت المنافسة العالمية، مما يدل بوضوح على ملاءمة الخطوات التي اتخذناها. فِيْ نطاق نموذج الاقتصاد التركي “.

وأشار الوزير نبتي إلَّى أن “تركيا حققت معدلات نمو كبيرة”، مضيفًا “من الواضح أننا نجد أنه من المفِيْد أن يكون للنمو نظرة مستقبلية متوازنة بالإضافة إلَّى معدل النمو، فقد نما اقتصادنا بنسبة 7.3٪ فِيْ الربع الأول من العام الجاري. عام 2022، وبلغت مساهمة الطلب المحلي فِيْ النمو 3.9٪، ومساهمة الطلب الخارجي 3.

وأضاف “إن الاستثمارات فِيْ الآلات والمعدات، والتي تزيد من طاقتنا الإنتاجية وإمكاناتنا التنموية، زادت بشكل مستمر لمدة 10 أرباع منذ الربع الأخير من عام 2022. وتشير المؤشرات الرائدة إلَّى استمرار التوقعات الإيجابية للنشاط الاقتصادي”.

وأوضح الوزير أن “الصادرات حطمت الأرقام القياسية واحدة تلو الأخرى. وفِيْ مايو 2022 وصلت صادراتنا إلَّى أعلى مستوى فِيْ تاريخ الجمهُورية بقيمة سنوية قدرها 242.6 مليار دولار. واليوم تعمل تركيا باستمرار على زيادة البلاد وتنويعها”. المنتجات فِيْ الصادرات “.

وتابع “لقد زاد عدد المنتجات التي نصدرها حاليًا من 9 فِيْ عام 2002 إلَّى 51 ؛ وزاد عدد الدول التي تستورد منتجاتنا من 8 فِيْ عام 2002 إلَّى 49 حاليًا. ومن ناحية أخرى، زاد بلدنا حصته فِيْ السياحة من العالم إلَّى 2.8٪ فِيْ عام 2022. واليوم، وصلت عائدات السياحة إلَّى مستويات ما قبل الجائحة “.

وتابع “ارتفاع أسعار السلع العالمية وخاصة الطاقة كان العامل الرئيسي المحدد فِيْ المسار المتصاعد لوارداتنا، ونتيجة لذلك أصبح عجز الحساب الجاري الذي انخفض إلَّى 13.7 مليار دولار عام 2022 حوالي 25.7 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من أبريل. وسجل الحساب الجاري، باستثناء الطاقة، فائضا سنويا قدره 35.2 مليار دولار فِيْ أبريل.

“التضخم مشكلة كبيرة لنا وللعالم”.

وفِيْ سياق متصل، شدد الوزير على أنهم “يولون أهمية كبيرة لشمولية النمو، وظهُور تداعيات النمو على التشغيل”.

وأوضح النبطي أن “إجمالي العمالة بلغ 30.4 مليون شخص اعتبارًا من أبريل 202″، مشيرًا إلَّى أن “العمالة الإضافِيْة التي تم توفِيْرها وصلت إلَّى 5 ملايين شخص مقارنة بشهر أبريل 2022، عَنّْدما كان الوباء محسوسًا بعمق، وأن تركيا كانت الدولة التي قدمت أعلى زيادة فِيْ التوظيف بين أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

وشدد النبطي على أن “التضخم مشكلة كبيرة لكل من تركيا والعالم، ونحن كدولة عانينا الكثير فِيْ الماضي. لقد عانينا من التضخم منذ اللحظة التي وصلنا فِيْها إلَّى السلطة ونجحنا. نحن ندرك الآثار السلبية للتضخم. ومع ذلك، فإننا نواصل الحفاظ على هذا وسننجح فِيْ خفض معدلاته فِيْ وقت قصير. فِيْ هذه العملية، نبذل قصارى جهدنا لضمان أن مواطنينا أقل تأثرا بارتفاع الأسعار “.