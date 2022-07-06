الاقتصاد الرقمي.. الإمارات دائما تسبق بخطوة

تحتل دولة الإمارات مكانة مرموقة عالمياً، فِيْ الاستثمار فِيْ الذكاء الاصطناعي فِيْ مختلف قطاعاتها الحيوية، وفِيْ خلق سوق واعد ذي قيمة اقتصادية عالية.

لم تتوقف الإمارات عَنّْ إدهاش العالم بمؤشراتها المتصاعدة فِيْ مختلف المجالات. منذ أكثر من عقد من الزمان، بدأت فِيْ مزاحمة الدول الصناعية الكبرى لتطوير أنظمة حياتها القائمة على التكنولوجيا.

حصدت الإمارات العام الماضي ثمار سنوات من العمل، بإعلان نتائج استطلاع أعده بنك HSBC، أظهر أن الدولة صعدت 10 مراتب لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل، بحسب النتائج. من الإصدار الرابع عشر من تقرير HSBC Expat Explorer السنوي.

ولتعزيز هذا المكانة، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم المبادرة العالمية الجديدة للجيل القادم، والتي تهدف إلَّى جذب 300 من أفضل شركات التكنولوجيا فِيْ العالم.

فِيْ إطار جهُودها لتعزيز الاقتصاد الرقمي فِيْ الدولة، بهدف الارتقاء بحياة المواطنين والمقيمين، أطلقت دولة الإمارات فِيْ أكتوبر 2017، استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي (AI)، والتي تمثل المرحلة الجديدة بعد حكومة ذكية.

استراتيجية الذكاء الاصطناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة

تستهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي العديد من القطاعات الحيوية فِيْ الدولة، بما فِيْ ذلك قطاع النقل، من خلال تقليل الحوادث والتكاليف التشغيلية، والقطاع الصحي، من خلال تقليل نسبة الأمراض المزمنة والخطيرة.

كَمْا يستهدف قطاع الفضاء بإجراء تجارب دقيقة وتقليل الأخطاء المكلفة، وقطاع الطاقة المتجددة، من خلال إدارة المرافق والاستهلاك الذكي، وقطاع المياه، بإجراء تحليلات ودراسات دقيقة لتوفِيْر الموارد.

ويستهدف قطاع التكنولوجيا من خلال رفع معدل الإنتاج والمساعدة فِيْ الإنفاق العام وقطاع التعليم من خلال خفض التكاليف وزيادة الرغبة فِيْ التعلم وقطاع البيئة عَنّْ طريق زيادة نسبة التشجير وزراعة النباتات المناسبة.

تعد إمارة دبي واحدة من أكثر مدن العالم استعدادًا للتغيرات التكنولوجية من خلال تبني بنية تحتية مستقبلية، ومن المتوقع أن تحفز هذه الاستثمارات نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35٪ بحلول عام 2031.

استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة فِيْ مجال الذكاء الاصطناعي بلغت 79.2 مليار درهم خلال الفترة من 2015 إلَّى نهاية 2022، لتحتل المرتبة الأولى إقليميا فِيْ استثمارات الذكاء الاصطناعي.

اقتصاد التكنولوجيا المالية

تعيش دولة الإمارات العربية المتحدة فِيْ مرحلة متقدمة فِيْ صناعة التكنولوجيا المالية “fintech”، والتي تشهد تسارعاً مطرداً فِيْ أنظمة الدفع غير التلامسية.

فِيْ وقت سابق من العام الماضي، أطلق صندوق النقد العربي مؤشر التقنيات المالية الحديثة فِيْ الدول العربية تحت عَنّْوان FinxAr، والذي أظهر مكانة الإمارات المتقدمة فِيْ صناعة التكنولوجيا المالية.

تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول العربية فِيْ المؤشر العام، بنسبة 75٪، متقدمة على الاقتصادات التي تشهد أيضًا تطورات فِيْ صناعة التكنولوجيا المالية، مثل السعودية والبحرين.

المدفوعات الرقمية

وبحسب استطلاع أجرته “العرب اليوم نيوز” لتقرير المؤشر العام للتكنولوجيا المالية فِيْ المنطقة العربية (FinxAr)، بلغ إجمالي المدفوعات الرقمية التي قام بها المستهلكون داخل الإمارات نحو 18.5 مليار دولار أمريكي خلال عام 2022.

وأظهرت أرقام المؤشر، التي تصدرها الإمارات سنويًا، أن 88٪ من المعاملات الشخصية فِيْ الدولة يتم تقديمها دون اتصال اليوم، بينما يتسوق 73٪ من المستهلكين عبر الإنترنت أكثر مما كانوا يفعلون قبل الوباء.

وبينما يوجد أكثر من 83٪ من الأفراد فِيْ الإمارات، إلا أنهم يؤكدون أنهم سيستمرون فِيْ استخدام الدفع اللاتلامسي بعد انتشار الوباء، نتيجة لسرعة الأداء والفعالية والثقة.

فِيْ العامين الماضيين 2022-2022، تضاعفت القيمة الإجمالية لمعاملات الدفع الرقمي فِيْ الإمارات بأكثر من الضعف ووصلت إلَّى 18.5 مليار دولار فِيْ عام 2022.

تنبع أهمية تركيز دولة الإمارات العربية المتحدة على الاقتصاد الرقمي من نمو سوق الاقتصاد الرقمي العالمي، والذي يصل إلَّى ما يقرب من 20 تريليون دولار، أو أكثر من 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022.

تُظهر بيانات تقرير الاقتصاد الرقمي 2022، الذي نشرته DataReportal، أن سكان العالم أمضوا 12.5 تريليون ساعة على الإنترنت، وهُو رقم يوضح إدمان الإنترنت ويصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة غالبية الأفراد على هذا الكوكب.

فِيْ مواجهة هذه الأرقام التي بدأ الاقتصاد العالمي يتعرف عليها منذ أكثر من عقدين، وما فتئ يتابعها منذ ذلك الحين، ركزت القطاعات الاقتصادية على مواكبة هذه الأرقام وإعادة تشكيل الاقتصاد، وصولاً إلَّى مصطلح الاقتصاد الرقمي.

الاقتصاد الرقمي هُو اقتصاد يعتمد على تقنيات الحوسبة الرقمية، ولكن غالبًا ما يُنظر إليه على أنه إدارة الأعمال من خلال الأسواق القائمة على الإنترنت وشبكة الويب العالمية.

يُعرف أيضًا باسم اقتصاد الإنترنت أو الاقتصاد الجديد أو اقتصاد الويب ؛ يتشابك الاقتصاد الرقمي مع الاقتصاد التقليدي، مما يجعل التحديد الواضح أكثر صعوبة.

ينتج الاقتصاد الرقمي من مليارات الاتصالات اليومية عبر الإنترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات ؛ يعتمد على الترَابِطْ بين الأشخاص والمنظمات والآلات التي تم إنشاؤها بواسطة الإنترنت وتكنولوجيا الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء (IoT).