يتطلب بناء مستقبل رقمي واعد تكامل الجهُود وتعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات هادفة فِيْ المجال الرقمي.

وذلك لخلق فرص استثنائية تتيح العمل المشترك والنمو المستدام، وتمكين الدول والمجتمعات من توظيف التكنولوجيا المستقبلية بطريقة تحقق الازدهار والتقدم السريع لدول العالم.

بنية تحتية رقمية تنافسية

أكد ذلك عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عَنّْ بعد، خلال مشاركته فِيْ اجتماع الوزراء المتخصصين فِيْ المجال الرقمي، فِيْ مجموعة العشرين، التي استضافتها جمهُورية مصر العربية. إندونيسيا، قبل انطلاق معرض التحول الرقمي المقبل، الذي سيعرض رحلة دولة الإمارات فِيْ تعزيز البنية التحتية الرقمية ضمن فعاليات اجتماعات مجموعة العشرين، بالإضافة إلَّى الاجتماعات الثنائية التي جرت بمشاركة عدد من الشركات الناشئة. شركات فِيْ الإمارات.

وقال عمر بن سلطان العلماء، إن توثيق أطر التعاون فِيْ المجال الرقمي يمثل أولوية لقيادة حكومة الإمارات، مؤكداً أن التركيز على الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات مجموعة العشرين يعكس التوجه العالمي لتسخير القدرات والأدوات. وتفعيل الحلول الرقمية كعامل تمكين رئيسي لتسريع مواجهة التحديات وتحقيق أفضل النتائج.

مرونة الاستثمار “الرقمي”

أشارت وزيرة الدولة الإماراتية للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عَنّْ بعد، إلَّى المرونة التي تتمتع بها حكومة الإمارات وسعيها المستمر لتفعيل الخطط وتطوير المشاريع غير المسبوقة الهادفة إلَّى تعزيز الاقتصاد الرقمي والاستثمار فِيْ مجالاته، وهُو ما من شأنه أن انعكاس إيجابي على نوعية حياة المجتمعات، وتطرق إلَّى استراتيجية الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلَّى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي لدولة الإمارات فِيْ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2031، من خلال توحيد الجهُود والتعاون الدولي.

يشار إلَّى أن الإمارات هِيْ إحدى الدول الأربع، إسبانيا وهُولندا وسنغافورة، التي دعتها إندونيسيا للمشاركة فِيْ قمة مجموعة العشرين فِيْ بالي فِيْ نوفمبر 2022.