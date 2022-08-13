الاقتصاد الروسي يسجل انكَمْاشا بـ 4% فِيْ الربع الثاني

انكَمْش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 4٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، بحسب تقديرات رسمية نُشرت الجمعة، تعكس تداعيات العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو عقب غزوها لأوكرانيا.

وأعلنت وكالة “روستات” للإحصاء فِيْ بيان أنها وصلت إلَّى “96٪ من قيمتها فِيْ نفس الفترة من عام 2022”. هذه الأرقام هِيْ الأولى التي تغطي فصلاً كاملاً منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا فِيْ أواخر فبراير.

وأشارت الوكالة الروسية إلَّى أنها ستنشر تقييما أكثر تفصيلا فِيْ 9 سبتمبر، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وأشارت إلَّى أن روسيا تتجه نحو الركود بعد أن سجلت فِيْ الربع الأول من عام 2022 نموا بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي.

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أنه يتوقع تراجعا فِيْ الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 4٪ و 6٪ فِيْ عام 2022، يليه تراجع بين 1٪ و 4٪ فِيْ عام 2023، قبل أن يعود للارتفاع من عام 2024.

قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي أليكسي زابوتكين يوم الجمعة إن “الانخفاض فِيْ الناتج المحلي الإجمالي سيبلغ ذروته فِيْ الأشهر الستة الأولى من عام 2023”.

وأضاف أن “الاقتصاد يتجه نحو توازن جديد على المدى الطويل، حيث يتحول الاقتصاد ويعود النمو”.

تستهدف العقوبات الغربية قطاعي الطاقة والبنوك فِيْ روسيا، الأمر الذي يؤثر بشدة على الاقتصاد الروسي وسلاسل التوريد والصادرات، حيث وصل التضخم فِيْ أبريل إلَّى أعلى مستوى له منذ 20 عامًا، ثم تباطأ، لكنه لا يزال مرتفعا، حيث وصل إلَّى + 15.10٪ فِيْ يوليو على التوالي. على أساس سنوي.