الاقتصاد السعودي يحلق 11.8%.. أعلى نسبة نمو منذ 11 عاما

حقق الاقتصاد السعودي نموًا هائلاً بنسبة 11.8٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً أعلى معدل نمو فِيْ 11 عامًا.

أظهرت التقديرات السريعة للهِيْئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نما بنسبة 11.8٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022.

يعتبر النمو الذي سجله الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثاني من العام الجاري هُو الأعلى منذ الربع الثالث من عام 2011 عَنّْدما بلغ 13.6٪ فِيْ ذلك الوقت.

وقالت الهِيْئة فِيْ تقرير لها إن هذا النمو الإيجابي يرجع إلَّى الزيادة الكبيرة فِيْ الأنشطة النفطية بنسبة 23.1٪، إضافة إلَّى زيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4٪، وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2٪.