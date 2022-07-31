الاقتصاد السعودي ينمو 11.8% فِيْ الربع الثاني من 2022

أظهرت التقديرات السريعة للهِيْئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نما بنسبة 11.8٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع نفسه من عام 2022.

وقالت الهِيْئة فِيْ تقرير لها إن هذا النمو الإيجابي يرجع إلَّى الزيادة الكبيرة فِيْ الأنشطة النفطية بنسبة 23.1٪، إضافة إلَّى زيادة الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4٪، وأنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2٪.

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا بنسبة 1.8٪ فِيْ الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، ويعزى الارتفاع إلَّى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 4.8٪، بالإضافة إلَّى زيادة الخدمات الحكومية. الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.2٪، بينما انخفضت الأنشطة غير النفطية بنسبة 0.4٪.

وقد نما بنسبة 9.9٪ فِيْ الربع الأول من عام 2022، على أساس سنوي. على أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا بنسبة 2.6٪.

وعزت الهِيْئة النمو الاقتصادي فِيْ ذلك الوقت بشكل رئيسي إلَّى الارتفاع الملحوظ فِيْ الأنشطة النفطية التي بلغت 20.3٪ على أساس سنوي و 2.9٪ على أساس ربع سنوي. وبلغ النمو فِيْ الأنشطة غير النفطية 3.7٪ على أساس سنوي، و 0.9٪ على أساس ربع سنوي.

يشار إلَّى أنه توقع فِيْ أحدث تقديراته أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6٪ هذا العام، و 3.7٪ خلال عام 2023.

كانت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد السعودي فِيْ عام 2023 أعلى من توقعاته السابقة فِيْ أبريل الماضي عَنّْد 3.6٪، فِيْما أبقى توقعاته لعام 2022 دون تغيير.