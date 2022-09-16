الاقتصاد الصيني يظهر متانة مفاجئة فِيْ أغسطس.. لكن أزمة العقارات تتفاقم

أظهر مرونة مفاجئة فِيْ أغسطس، مع نمو أسرع من المتوقع فِيْ إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، مما عزز التعافِيْ من آثار جائحة “Covid-19” وموجات الحر فِيْ البلاد، لكن الركود المتزايد فِيْ قطاع الإسكان أثر على الاقتصاد. الآفاق.

تظهر الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع أن ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم يكتسب بعض الزخم، بعد أن نجا بصعوبة من الانكَمْاش فِيْ ربع يونيو وأدى إلَّى زيادة طفِيْفة فِيْ احتمالات الانتعاش لبقية العام.

وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج الصناعي بنسبة 4.2 ٪ فِيْ أغسطس مقارنة بالعام الماضي، وهِيْ أسرع وتيرة منذ مارس.

وتجاوز ذلك توقعات المحللين فِيْ استطلاع أجرته رويترز بزيادة 3.8 بالمئة وتجاوز 3.8 بالمئة فِيْ يوليو تموز.

ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.4٪ عَنّْ العام الماضي، وهِيْ أسرع وتيرة فِيْ ستة أشهر، وتجاوزت أيضًا التوقعات بنمو 3.5٪ والزيادة بنسبة 2.7٪ المسجلة فِيْ يوليو.

وفِيْ التعليقات التي أعقبت نشر البيانات، قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء فو لينغوي إن التحسن الاقتصادي الصيني فِيْ أغسطس “تحقق بشق الأنفس” بفضل السياسات الداعمة، لكنه حذر من أن التعافِيْ هش وأن الظروف العالمية لا تزال معقدة.

على النقيض من بيانات النشاط القوية، انكَمْش قطاع العقارات الصيني أكثر فِيْ أغسطس مع استمرار الخسائر فِيْ أسعار المساكن والاستثمارات والمبيعات.

تراجعت الاستثمارات العقارية الشهر الماضي بنسبة 13.8 فِيْ المائة، وهِيْ أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2022، بحسب حسابات “رويترز” المستندة إلَّى بيانات رسمية.

وتراجعت أسعار المساكن الجديدة 1.3 بالمئة على أساس سنوي فِيْ أغسطس، وهِيْ أسرع وتيرة منذ أغسطس 2015، بعد أن تراجعت 0.9 بالمئة فِيْ الشهر السابق.