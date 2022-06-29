الاقتصاد المستقبلي ركيزة محورية للإمارات.. نموذج فِيْ دعم رواد الأعمال

يعتبر اقتصاد المستقبل ركيزة محورية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فِيْ وقت تعمل فِيْه على جذب ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، لضمان نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومرن.

أكد عمر بن سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عَنّْ بعد – نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن اقتصاد المستقبل يشكل ركيزة محورية فِيْ الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة، لمواصلة ريادتها. كأحد أفضل المراكز العالمية لاحتضان ودعم رواد الأعمال فِيْ مختلف قطاعات الابتكار. التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي بفضل توجيهات قيادتها بتقديم الدعم لأصحاب الأفكار الجيدة القائمة على توظيف تقنيات المستقبل وتطوير أفكارهم وتوسيع أعمالهم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته مؤسسة دبي للمستقبل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الاستثمارية لبحث فرص التعاون فِيْ قطاعي التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، فِيْ إطار جهُودها لدعم مكانة دبي كوجهة مفضلة لريادة الأعمال وحاضنة. للمبتكرين والمستثمرين إقليمياً وعالمياً، كجزء من مبادرة “10×10” التي أطلقتها المؤسسة لتوفِيْر منصة للشركات الناشئة الواعدة تمكنها من التواصل مباشرة مع كبار المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المحتملة والحصول على الدعم اللازم لتطوير مشاريعهم، وتوسيع أعمالهم من دبي.

واستضاف الاجتماع، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع VC MENA، رواد أعمال من الإمارات والمنطقة، ناقشوا مشاريعهم المبتكرة أمام المؤسسات والصناديق الاستثمارية المشاركة، والتي تضم محافظها الاستثمارية أكثر من 2400 شركة حول العالم، منها 300 وتستضيف شركة فِيْ الشرق الأوسط والإمارات 90 من هذه الشركات، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

من جهته، أكد خلفان جمعة بالهُول الرئيس التنفِيْذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن تنظيم هذا الاجتماع يأتي فِيْ إطار حرص مؤسسة دبي للمستقبل على توفِيْر منصة لتعزيز التواصل بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الإمارات وحول العالم مع المستثمرين.، حاضنات ومسرعات الأعمال، مما يعزز مكانة دبي كَمْركز. رائدة عالميًا فِيْ استقطاب واحتضان ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، ووجهة جذابة للاستثمارات العالمية والابتكارات والمواهب الواعدة.

وأضاف “استقطب الاجتماع الأول للمبادرة (10 فِيْ 10) رواد أعمال من المنطقة، ركزت مشاريعهم الواعدة على العديد من القطاعات المتنوعة، بما فِيْ ذلك المصرفِيْة والبيانات والصحة والتجزئة والتجارة الإلكترونية والعقارات وغيرها”.

من جانبه قال عبد الباسط الجناحي المدير التنفِيْذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يسعدنا المشاركة فِيْ هذه المبادرة التي تتركز فِيْها كل الجهُود على تحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم ريادة الأعمال والابتكار.، لضمان نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومرن، مؤكدين أن دبي مركز عالمي لقطاع ريادة الأعمال ووجهة بارزة لاستقطاب أفضل المواهب.

تعد دبي موطنًا لـ 39٪ من الشركات الناشئة سريعة النمو فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وقد اجتذبت دبي حوالي 57٪ من إجمالي التمويل الذي تتلقاه شركة سريعة النمو. الشركات الناشئة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي تقدر بنحو 5.2 مليار دولار.

احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً فِيْ المؤشر العالمي لريادة الأعمال 2022، بحسب تقرير صادر عَنّْ المرصد العالمي لريادة الأعمال، وذلك بفضل نجاحها فِيْ تحقيق نتائج بارزة فِيْ العديد من المجالات، بما فِيْ ذلك وجود فرص جيدة لبدء عمل تجاري، وتوافر المهارة والمعرفة لبدء عمل تجاري. الأعمال، والثقة فِيْ القدرة على مواجهة التحديات التي يسببها Covid-19، والتخطيط لاستخدام المزيد من التكنولوجيا الرقمية لتنمية الأعمال التجارية، وقدرة مشاريع ريادة الأعمال فِيْ الدولة على توليد فرص عمل جديدة فِيْ السنوات القادمة.