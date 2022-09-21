“الاقتصاد قبل كل شيء”.. محمد بن راشد يعلق على أفضلية الإمارات لدى الشباب العربي

علق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، على الأفضلية التي تحظى بها الإمارات لدى الشباب العربي.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فِيْ تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر “استعرضت استطلاع رأي الشباب العربي الذي أجرته أصداء بي سي دبليو ويغطي 50 مدينة عربية فِيْ 17 دولة”.

وتابع “أكثر من نصف الشباب العربي يعتقدون أن اقتصاد بلادهم لا يسير بالاتجاه الصحيح، وأكد 45٪ من المشاركين أنهم يحاولون أو يفكرون بجدية فِيْ الهجرة من بلادهم، والاقتصاد فوق كل شيء. وهُو كل شيء “.

وأضاف “فِيْ نفس الاستطلاع احتلت الإمارات المرتبة الأولى فِيْ العالم الذي يريد الشباب العربي أن يعيش فِيْه. وحركة الناس بعيداً عَنّْك أو نحوك هِيْ أكبر وأصدق تصويت على نجاح تجربتك. هذا هُو رسالتي لجميع الحكومات “.