الاكتفاء الذاتي.. أزمة “حمائية” تعرقل انسيابية الإمدادات العالمية

أدت حرب روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان توفران معًا 30٪ من صادرات القمح العالمية، إلَّى ارتفاع حاد فِيْ أسعار الحبوب والزيوت والأسمدة.

لقد فتحت الحرب الروسية الأوكرانية الحالية الباب على نطاق واسع لمسألة العولمة حول إبقاء سلاسل التوريد العالمية مفتوحة للجميع، وهُو ما لم يحدث أبدًا.

مثلما حدث فِيْ الأسابيع الأولى لإطلاق لقاحات كورونا، وتسابقت الدول لشراء كَمْيات لصالح شعوبها على حساب الشعوب الأخرى، فِيْ الحرب الروسية الأوكرانية، تم تطبيق مصطلح الحمائية التجارية.

يبدو أن أزمة سلسلة التوريد الناتجة عَنّْ الحرب الروسية الأوكرانية أعادت تطبيق مفهُوم التكتل والحمائية من جانب الدول الكبرى خوفًا من حدوث آثار سلبية أكبر على الاقتصادات ككل.

بينما تجلت أزمة سلاسل الإنتاج المتقلبة فِيْ العديد من السلع الأساسية المستخدمة فِيْ الصناعة التحويلية، وسعت الحرب الروسية الأوكرانية الأزمة لتشمل الغذاء وكل شيء أساسي تقريبًا.

دفع هذا أسعار المواد الغذائية إلَّى مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بنسبة 12.6٪ فِيْ مارس مقارنة بشهر فبراير، و 33.6٪ مقارنة بشهر مارس 2022 – وهُو أعلى مستوى له على الإطلاق.

وفقًا لأرقام منظمة التجارة العالمية، خلال الوباء، اتخذت دول الاتحاد الأوروبي والأرجنتين وأنغولا وبوليفِيْا والبرازيل وكَمْبوديا وكولومبيا ومصر والسلفادور وبولندا ورومانيا وغامبيا وإندونيسيا ومنغوليا ومقدونيا الشمالية وصربيا وسويسرا وأوزبكستان تدابير بما فِيْ ذلك تعليق الصادرات ورفع الرسوم الجمركية على الواردات.

كَمْا حظر الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وكازاخستان وأرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان، تصدير العديد من المنتجات الزراعية فِيْ عام 2022، العام الأول لوباء فِيْروس كورونا.

هذا العام، حظرت روسيا أيضًا أو قيدت صادرات السكر والحبوب وزيت الطعام، بينما تحركت كازاخستان أيضًا لمنع صادرات القمح والدقيق حتى 15 يونيو ؛ كَمْا طبقت الصين، ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم، سياسات حمائية.

مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قررت الأرجنتين وقف تصدير زيت فول الصويا ولب فول الصويا، وحظرت أوكرانيا صادرات القمح والذرة وزيت عباد الشمس والأسمدة.

كَمْا أوقفت المجر صادرات الحبوب وزيت الطعام والسكر والقمح. بينما حظرت مصر تصدير البقوليات والفول السوداني والبازلاء والفول. حظرت الكاميرون صادرات الأرز والذرة ؛ حظرت الهند القمح.

فِيْ الوقت نفسه، حدت إندونيسيا، أكبر منتج لزيت النخيل، من تصدير زيت النخيل، قبل أن تتراجع غالبية الدول عَنّْ هذه الحمائية تدريجياً، مع استقرار الوضع على الرغم من استمرار الحرب.

يوم الجمعة، انتقلت سلاسل التوريد إلَّى مرحلة إيجابية جديدة للأسواق العالمية، حيث أعلنت روسيا وأوكرانيا استئناف صادرات الحبوب.

سيسمح الاتفاق بتصدير ما بين 20 و 25 مليون طن من الحبوب المعلقة فِيْ أوكرانيا.

أدت حرب روسيا وأوكرانيا، وهما دولتان توفران معًا 30٪ من صادرات القمح العالمية، إلَّى ارتفاع حاد فِيْ أسعار الحبوب والزيوت، وكذلك الأسمدة.

أعلنت الأمم المتحدة أنها تخشى “إعصار المجاعة”، خاصة فِيْ الدول الأفريقية التي تستورد أكثر من نصف قمحها من أوكرانيا أو روسيا، بسبب الحمائية على الغذاء والقيود المفروضة على تصدير الحبوب الأوكرانية.

يأتي ذلك فِيْ الوقت الذي يواجه فِيْه القرن الأفريقي (كينيا وإثيوبيا والصومال وجيبوتي)، على سبيل المثال، أسوأ جفاف منذ 40 عامًا، مما أدى إلَّى إغراق ما لا يقل عَنّْ 18 مليون شخص فِيْ الجوع.

وتنص الاتفاقية الموقعة الجمعة فِيْ اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا على إنشاء “ممرات آمنة” للسماح بمرور السفن التجارية فِيْ البحر الأسود، والتي تعهدت موسكو وكييف بعدم “مهاجمتها”، بحسب مسؤول أممي.