الاكل الممنوع بعد الإجهاض

تحريم الأكل بعد الإجهاض، تتعرض الكثير من النساء الحوامل لمشكلة الإجهاض، مما يؤثر سلباً على صحتهن ونفسية، لذلك يجب على هذه المرأة أن تتجنب مجموعة من الأطعمة المغذية حفاظاً على صحتها من مخاطر حدوث مضاعفات خطيرة. وهُو أمر يصعب السيطرة عليه، وفِيْ سياق الحديث عن الإجهاض يتطرق إلى إبراز الطعام الممنوع بعد الإجهاض، وتوضيح الفِيْتامينات المهمة بعد الإجهاض للتغلب على هذه المشكلة فِيْ أسرع وقت ممكن.

الطعام المحظور بعد الإجهاض

بعد الإجهاض، تشعر المرأة بالتعب الشديد والإرهاق بسبب فقدان كَمْية كبيرة من الدم، لذلك يجب عليها الابتعاد عن بعض الأطعمة، والتي تتضح على النحو التالي

الأطعمة الغنية بالكربوهِيْدرات

تزود الأطعمة الغنية بالكربوهِيْدرات الجسم بكَمْية كبيرة من الطاقة وعلى الرغم من ذلك تزيد من مستويات السكر فِيْ الدم مما يزيد من خلل فِيْ بعض أجهزة الجسم، وهِيْ مغذيات مفِيْدة يمكن لجسم المرأة من خلالها تعويض المعادن التي يحتاجها طوال فترة النزيف.

الأطعمة الغنية بالبكتيريا الضارة

تساعد العديد من الأطعمة الغنية بالبكتيريا على تعزيز صحة الجهاز الهضمي ومن ثم تحفِيْز حركة الأمعاء لحمايتها من بعض الأمراض الخطيرة، وعلى الرغم من أهمية هذه الأطعمة المغذية، إلا أن هناك العديد من الأطباء الذين يحذرون من تناولها أو الإفراط فِيْ تناولها. خاصة، ويمكن أن تسبب مشاكل صحية لا تستطيع المرأة تحملها، خاصة فِيْ هذا الوقت، ومن هذه الأطعمة ما يلي

الزبادي.

منتجات الألبان.

جبنه.

مخللات؛

الموز.

المأكولات البحرية، خاصة نصف المطبوخة.

أغذية غنية بالسكريات

من المهم للمرأة أن تتجنب الأطعمة الغنية بالسكر مباشرة بعد الإجهاض ولفترة محدودة، حيث أكدت العديد من الدراسات أن الإفراط فِيْ تناول هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري الشديد الذي يصعب علاجه أو التخلص منه. وعلى النساء أن يأكلن هذه الأطعمة بحذر شديد، خاصة عندما يرغبن فِيْ ذلك، حتى لا تتخطي حصة صغيرة فقط خلال اليوم.

الأطعمة الغنية بالخضروات

حمض الفِيْتيك من الأحماض الآمنة التي ينصح بها العديد من الأطباء، خاصة أنه يحتوي على نسبة عالية من الفوسفور وبعض مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من مخاطر العديد من الأمراض، إلا أن الأطعمة الغنية بهذا الحمض ممنوعة تمامًا من قبل النساء بعد إجهاض؛ لأنه يقلل من المستويات الطبيعية لبعض المعادن الأساسية. لذلك فإن المرأة لا تتعافى بسهُولة من إجهاد الإجهاض.

وجبات سريعة

تعتبر الوجبات السريعة من الأنواع التي يحذر منها الكثير من الخبراء، خاصة أنها تؤدي إلى إصابة الجسم بالعديد من الأمراض والمضاعفات الخطيرة، حيث تحتوي هذه الأطعمة على نسبة عالية من النشا الذي يتحول إلى دهُون ضارة. ومن ثم زيادة مستوى الكوليسترول فِيْ الدم، وأن هذه الأطعمة تحتوي على نسب عالية من بيكربونات الصوديوم، مما يزيد من احتباس الماء فِيْ الجسم. وبعد ارتفاع ضغط الدم لدى هذه المرأة.

الأطعمة الغنية بفول الصويا

يحتوي هذا النوع من الأطعمة على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا حيويًا فِيْ تقوية العظام والتخلص من السموم الضارة من الجسم، ولكنها تسبب العديد من المضاعفات، خاصة عند النساء اللاتي تعرضن للإجهاض، حيث تمنع الجسم من امتصاص كَمْيات الحديد. تحتاج المرأة طيلة فترة النزيف أن تأكل أغذية غنية بالحديد.

فِيْتامينات مهمة بعد الإجهاض

بعد الإجهاض، يجب على المرأة أن تتناول مجموعة من الفِيْتامينات المهمة التي تساعد على تعويض الجسم، خاصة أثناء فترة النزيف. هذه الفِيْتامينات هِيْ

فِيْتامين ج يساعد هذا الفِيْتامين على تعزيز صحة جهاز المناعة من خلال تحفِيْز الجسم على امتصاص كَمْيات الحديد التي يحتاجها.

فِيْتامين ب 6 يعمل هذا الفِيْتامين على تزويد الجسم بالمعلومات التي يحتاجها. ثم تحفز البويضات على الخروج مما يسهل عملية الحمل بعد الإجهاض فِيْ وقت قصير.

البروميلين يحفز هذا الهرمون الهضم الطبيعي للأطعمة، وخاصة البروتينات.

فِيْتامين د أظهرت العديد من الدراسات أن هذا الفِيْتامين يساعد فِيْ تقليل الالتهاب.

فِيْتامين هـ يحتوي هذا الفِيْتامين على العديد من مضادات الأكسدة التي تساعد فِيْ مكافحة الأمراض الفِيْروسية الخطيرة.

أغذية يجب تناولها بعد الإجهاض

يسبب الإجهاض العديد من المشكلات الصحية الخطيرة التي قد تتطلب التدخل الطبي من وقت لآخر، كَمْا أنك تحتاجين إلى تناول بعض الأطعمة المغذية، بما فِيْ ذلك

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم يساعد هذا النوع من الأطعمة، بما فِيْ ذلك الشوكولاتة، على تحسين المزاج والحالة النفسية. ثم تخطي الألم النفسي بأسرع ما يمكن.

الأطعمة الغنية بالحديد تخلق هذه الأطعمة خلايا الدم الحمراء وبالتالي تحمي هذه المرأة من خطر الإصابة بفقر الدم وفقر الدم الحاد.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم ينضب مخزون الكالسيوم فِيْ الجسم فِيْ بداية الحمل وتحتاج المرأة التي تعرضت للإجهاض إلى استبدال هذا المخزون مرة أخرى.

الخضار والفواكه تحتوي الخضار والفاكهة على العديد من العناصر التي تلعب دورًا حيويًا فِيْ إمداد الجسم بجميع العناصر والمعادن التي يحتاجها.

ماذا تفعل المرأة بعد الإجهاض

بعد الإجهاض يجب أن تتبع المرأة سلسلة من النصائح، لأنها لا تعاني من مشاكل صحية. هذه النصائح هِيْ

احصل على قسط وافر من الراحة والنوم كل يوم، خاصة وأنك تعاني حاليًا من نزيف حاد، مما قد يعرضك للعديد من المشكلات الخطيرة.

استخدام الفوط الصحية بشكل دائم مع تجنب استخدام السدادات القطنية.

الامتناع عن العلاقات الزوجية، من يوم الإسقاط حتى مرور أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، حسب تعليمات الطبيب المعالج.

القيام بتمارين بسيطة وخفِيْفة لا تؤثر عليها سلباً.

وضع النوم المناسب بعد الإجهاض

لم يؤكد الأطباء وضعية نوم محددة بعد الإجهاض مباشرة، وذلك لعدم وجود تقرحات معينة فِيْ البطن، وعموماً يجب على المرأة أن تنام على ظهرها أو جانبها لأطول فترة ممكنة، مع تجنب النوم على بطنها. المعدة لتجنب الضغط على الرحم. ومن ثم تواجهِيْن الكثير من المشاكل الصحية الخطيرة، حيث يساعد ذلك على الحفاظ على الرحم ومن ثم إمكانية الحمل مرة أخرى بسهُولة.

كيف يمكنني تقوية جسدي بعد الإجهاض

بعد الإجهاض، يجب على المرأة اتباع مجموعة من الخطوات لتقوية جسدها بعد هذا النزيف الُغُزير. هذه الخطوات هِيْ

تناول الأطعمة الغنية بالبروتين، بما فِيْ ذلك اللحوم والدواجن.

تناول الأطعمة الغنية بالدهُون المفِيْدة، لتعزيز امتصاص العناصر والفِيْتامينات المهمة فِيْ أجزاء مختلفة من الجسم.

تناول الحبوب الكاملة لتقوية جهاز المناعة ومقاومة العديد من الأمراض الخطيرة.

لذلك فِيْ نهاية رحَلْتنا مع سطور هذا المقال شرحنا لك ما هُو ممنوع بعد الإجهاض وتعلمنا سلسلة من النصائح التي يجب اتباعها لتقوية جسم المرأة بعد الإجهاض مباشرة.