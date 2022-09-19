من هي الاميرة ريم بنت الوليد بن طلال ويكيبيديا السيرة الذاتية، تعتبر الأميرة وسيدة الأعمال السعودية والبارزة ريم بنت الوليد بن طلال من ابرز واشهر الشخصيات اللامعة بالمملكة العربية السعودية وهي نجلة الامير الوليد بن طلال الوحيدة والتي تهتم بإدارة اعمال والدها والأميرة ريم بنت الوليد بن طلال تبلغ من العمر حوالي 39 سنة وكانت اليد اليمنى لأبيها منذ صغرها ولا زالت الى هذا اليوم ومتزوجة من الأمير عبد العزيز بن مساعد آل سعود وانجبت منه ثلاثة أبناء وهما دلال وسارة ونورة.

الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال ويكيبيديا

الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال سيدة أعمال والابنة الوحيدة للأمير الوليد بن طلال. ولدت الأميرة ريم في العاصمة السعودية الرياض عن عمر يناهز 39 عامًا، وبدأت الأميرة ريم في الظهور الشاب بجوار والدها في مناسبات مهمة، وعملت مثل أسرتها في مجال الاستثمار، ودرست في أكبر جامعات العالم، وتمتلك حاليًا جمعية تحمل اسمها تدعم العمل الخيري الإنساني.

سيرة للأميرة ريم بنت الوليد بن طلال الذاتية

تعتبر الأميرة ريم بنت الوليد من سيدات المجتمع الراقي في المملكة العربية السعودية، لذلك نقدم لها أهم المعلومات من خلال النقاط التالية

الاسم ريم بنت الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.

الاسم المستعار ريم الوليد.

الأب الوليد بن طلال.

الأم دلال بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

الميلاد 7 مارس 1983 م.

العمر 39 سنة.

العلامة الفلكية برج الحوت

الميلاد الرياض، المملكة العربية السعودية.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

العقيدة الدينية الإسلام.

الطائفة من أهل السنة والجماعة.

الحالة العائلية متزوج.

الاطفال ثلاث بنات.

المؤهلات الأكاديمية حاصل على أعلى الشهادات الجامعية.

اللغة العربية – لهجة سعودية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة سيدة اعمال احدى بنات الاسرة الحاكمة.

سنوات العمل بدأت الظهور مع والدها الأمير الوليد منذ طفولتها وتستمر حتى الآن.

عبدالعزيز بن مساعد زوج ريم الوليد ويكيبيديا

زوج الأميرة ريم الوليد هو الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، حفيد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة. إلا أنه من النادر الظهور على شاشات التلفزيون، فقد ارتبطت الأخيرة بالأميرة في حفل زفاف أسطوري استمر خمسة أيام وبحضور أكبر الشخصيات في العالم عام 2007 م، وأنجبت ثلاثة أطفال.

أبناء الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال

أنجبت الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال ثلاث بنات نتيجة زواجها من الأمير عبد العزيز بنت مساعد بن عبد العزيز آل سعود، وهم على الترتيب

الأميرة سارة بنت عبد العزيز آل سعود.

الأميرة دلال بنت عبدالعزيز آل سعود.

الأميرة نورة بنت عبد العزيز آل سعود.

حساب ريم بنت الوليد بن طلال تويتر

تمتلك الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال حسابًا رسميًا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حيث تنشر الأخيرة تغريدات عن أسرتها أو أدعية وعبارات مختلفة. .

من هي الاميرة ريم بنت الوليد بن طلال ويكيبيديا السيرة الذاتية والتي تعتبر من ابرز واشهر الشخصيات السعودية اللامعة وهي متزوجة من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود عام 2007 وانجبت منه 3 أطفال وتنتمي الاميرة ريم نجلت الوليد بن طلال الى برج الحوت.