من هو الامير اندرو ابن الملكة اليزابيث ويكيبيديا،يعتبر الامير اندرو نجل الملكة إليزابيث من ابرز واشهر الشخصيات الهامة بالمملكة المتحدة والذي شغل الكثير من المناصب المرموقة والمهمة بالبلاد وان الأمير أندرو تعرض للعديد من الانتقادات باول ظهور له بعدما غاب لفترة طويلة منذ تجريده من ألقابه ومناصبه ويعد من أفراد العائلة المالكة في بريطانياوتم فصله من الكثير من المناصب الهامة بالدولة بنتيجة اتهامع بفضائح جنسية.

من هو الأمير أندرو ابن الملكة إليزابيث ويكيبيديا

الأمير أندرو هو الاسم المختصر الشهير لأندرو ألبرت كريستيان إدوارد ؛ يحمل دوق نير الجنسية البريطانية ويبلغ من العمر 62 عامًا ؛ ولد في قصر باكنغهام في 19 فبراير 1960 م، وهو من أفراد العائلة المالكة في المملكة المتحدة، والثالث بالترتيب بين أبناء إليزابيث الثانية، والثامن حسب ترتيب سلالة الملك البريطاني. خدم في البحرية الملكية كطيار وقبطان لسفن حربية، وظهر كممثل بريطانيا لشؤون التجارة الخارجية بين عامي 2001 و 2011، وفُصل من معظم مناصبه الرسمية بسبب اتهامات وفضائح جنسية.

سيرة الأمير أندرو الذاتية

تصف بعض الصفحات الأمير أندرو بالمتهور والغيرة من شقيقه تشارلز، وكذلك الأنانية والنرجسية والتطلع الدائم للملك رغم تأخره في تسلسل الخلافة، وبغض النظر عن هذه الصفات فقد كان المفضل لدى إليزابيث الثانية، في فيما يلي قائمة بأهم بيانات السيرة الذاتية لأندرو، وهي كالتالي

اسم الميلاد أندرو ألبرت كريستيان إدوارد – بالإنجليزية “Andrew Albert Christian Edward”.

اسم الأب الأمير فيليب.

اسم الأم الملكة اليزابيث الثانية.

الاسم المستعار الأمير أندرو، ابن الملكة إليزابيث.

تاريخ الميلاد 19 فبراير 1960 م.

مكان الميلاد قصر باكنغهام – لندن.

الإقامة الدائمة قلعة وندسور.

العمر 62 سنة.

الجنسية بريطاني.

الوضع العائلي منفصل.

عدد الاولاد ابنتان.

النصرانية.

الدرجة العلمية بكالوريوس في اللغة الإنجليزية والتاريخ والاقتصاد.

ألما ماتر كلية ليكفيلد، كندا.

اللغة الأم الإنجليزية.

المهنة دوق يورك.

من هي سارة فيرجسون دوقة يورك

سارة فيرجسون، دوقة يورك والزوجة السابقة للأمير أندرو، نجل الملكة إليزابيث، واسمها الحقيقي سارة مارغريت، كاتبة وصحافية إنجليزية، تبلغ من العمر حوالي 63 عامًا، درست في كلية كوينز سكريتاريا، والتقت بالأمير أندرو وخُطبت. له في عام 1986 م، وحصلت على لقب الدوقية على خلفية الانتماء الرسمي لدوق يورك، وأنجبت زوجها أندرو والأميرات بياتريس ويوجيني على التوالي، وبدأت المشاكل الأسرية بين الزوجين منذ عام 1991 م، تم الإعلان عن الانفصال في العام التالي، وحظيت علاقة الزوجين لمدة أربع سنوات باهتمام الصحافة والإعلام قبل الانفصال النهائي بينهما عام 1996 م.

قضية الأمير أندرو

واجه الأمير أندرو اتهامات بالاعتداء الجنسي على الأطفال من قبل امرأة تدعى فيرجينيا جوفري، مدعية أنها تعرضت للابتزاز والاعتداء الجنسي من قبل الأخيرة عندما كانت لا تزال قاصرة، ونفت الاتهامات والادعاءات، وتم تجريدها من عدة مناصب ملكية في خلفية إدانته بتلك الاتهامات، رغم عدم الاعتراف بها، وعادت المواقف إلى الملكة إليزابيث في ذلك الوقت، بعد التسوية التي جرت خارج المحكمة مطلع العام الجاري، والتي بموجبها تلقى المدعي جوفري تعويض مالي كبير.

أطفال الملكة إليزابيث

تزوجت الملكة إليزابيث الثانية من الأمير اليوناني فيليب مونتباتن، دوق إدنبرة، الذي ارتبطت به من خلال الملكة فيكتوريا. إلى الكنيسة الأنجليكانية وتغير لقبه إلى أصل بريطاني من جانب والدته، بعد الزواج أنجبت إليزابيث تشارلز طفلها الأول في نوفمبر 1948، ثم أنجبت الأميرة آن عام 1950، ثم أنجبت أندرو دوق يورك عام 1960، وكان ابنها الأخير الأمير إدوارد، المولود عام 1964، وقد حصل أبناؤها جميعًا على ألقاب ملكية، بفضل والدها جورج السادس، قبل وفاه بأربع سنوات.

من هو الامير اندرو ابن الملكة اليزابيث ويكيبيديا والتي يعد من ابرز الشخصيات الذين شغلو مناصب عالية ومرموقة بالمملكة المتحدة وتعتبر سارة فيرجسون الزوجة السابقة للأمير أندرو كما ويبلغ من السن نحو 62 عاماً وتم تجريده من الكثير من المناصب التي تولاها بسبب اتهامات بالاعتداء الجنسي.