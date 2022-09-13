“الانضباط” ترفض شكوى الرائد ضد الاتحاد وحمد الله

كشفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عَنّْ قراراتها بشأن الاحتجاج المقدم من نادي الرائد، على انتظام مشاركة المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، فِيْ مباراة الفريقين فِيْ. الدوري السعودي.

شارك حمدالله بشكل أساسي فِيْ فوز الاتحاد على الرائد 1-0 فِيْ المباراة بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” السعودي. دوري روشان.

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وعقب المباراة قدم الرائد مذكرة احتجاج للجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم تتضمن عدم شرعية مشاركة حمدالله، مطالبا باحتساب الرائد فائز 3-0.

كان قرار لجنة الأخلاقيات والانضباط على النحو التالي

قبول الاعتراض شكلاً ورفض الاحتجاج من حيث الجوهر، مع رسم الاحتجاج الصادر لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم، باعتبار القرار قابلاً للاستئناف، وفقاً للمادة 139 من اللائحة.

شارك حمدالله فِيْ مباراة الرائد والاتحاد، عقب قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي بتعليق عقوبة إيقاف اللاعب، بحسب قرار لجنة المحترفِيْن بوقف حمدالله لمدة 4 أشهر و حرمان نادي الاتحاد من التسجيل فِيْ فترة التسجيل الشتوية المقبلة، إثر الشكوى المقدمة من نادي النصر، بسبب وجود مفاوضات نقابية مع اللاعب وهُو فِيْ الفترة المحمية من عقده مع النصر.

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تأديب “غرامات” العقل الباطن

من جهة أخرى، كشفت لجنة الانضباط عَنّْ قرارها بتأخير لاعبي فريق نادي الباطن لكرة القدم، دخول ملعب مباراة الاتفاق، ما تسبب فِيْ تأخير انطلاق الشوط الثاني. الحفلة. المباراة بين الفريقين، والتي انتهت بفوز الاتفاق بثلاثة أهداف حرة، فِيْ مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وأكد نص القرار أن فريق الباطن خالف المادة 62-1 من قواعد الأخلاق والتأديب، وألزم نادي الباطن بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، معتبرا ذلك. إنه قرار غير قابل للاستئناف، وفقًا للمادة 139 من اللائحة.

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