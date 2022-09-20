الانضباط تعاقب المولد.. وغرامة ضد عَنّْف الزهراني أمام الاتحاد

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارات جديدة، ظهر اليوم “الثلاثاء”.

قررت لجنة الأخلاق والانضباط تغريم لاعب الاتفاق سعيد المولد. فِيْ سياق تصريحاته الهجومية ضد حكَمْ مباراة الفريق ضد الرائد.

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أدلى سعيد المولد بتصريحات هجومية ضد حكَمْ مباراة الاتفاق والرائد، والتي انتهت بخسارة الاتفاق بهدفِيْن لواحد، فِيْ اليوم الرابع من مسابقة دوري روشان السعودي، حيث المولد. وقال إن الحكَمْ كان يرد على اللاعبين بـ “طرف أنفه”. (انظر التفاصيل)

جاء قرار لجنة الانضباط على النحو التالي

تبين أن لاعب نادي الاتفاق / سعيد المولد خالف المادة (50-2) من لائحة الأخلاق والانضباط.

ثانياً يشترط على لاعب نادي الاتفاق سعيد المولد دفع غرامة مقدارها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثاً قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الأخلاق والانضباط.

الانضباط يعاقب لاعب الخليج

من جهة أخرى، قررت لجنة الانضباط، فرض غرامة مالية على لاعب فريق نادي الخليج لكرة القدم حازم الزهراني، فِيْ إطار البطاقة الحمراء المباشرة التي تلقاها فِيْ مباراة الاتحاد.

وتغلب الاتحاد على الخليج بثنائية نظيفة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة الساطعة” فِيْ مباراة شهدت طرد اللاعب حازم الزهراني فِيْ الدقيقة 75. بعد التدخل العَنّْيف فِيْ عوض الناشري. (انظر التفاصيل)

جاء قرار لجنة الانضباط على النحو التالي

أولاً ثبت أن لاعب نادي الخليج / حازم الزهراني خالف المادة (48-1-2) من لائحة الأخلاق والانضباط.

ثانياً بالإضافة إلَّى الإيقاف التلقائي للمباراة بسبب البطاقة الحمراء المباشرة، يطلب من لاعب نادي الخليج حازم الزهراني دفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثاً قرار عدم قبول الطعَنّْ وفقاً للمادة (139) من لائحة الأخلاق والتأديب.

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