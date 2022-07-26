الانفتاح الرقمي يعظم مسؤولية الأسرة لحماية الأبناء

وقال المجلس في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “اختيار المحتوى المناسب الذي يراه الأطفال هو مسؤولية الوالدين. لذلك، يجب مراعاة التصنيفات العمرية عند شراء الألعاب الإلكترونية والمواد المرئية للأطفال.

الإبلاغ عن انتهاكات المحتوى المرئي

في سياق ذي صلة ؛ دعت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إلى الإبلاغ عن أي انتهاك للمحتوى المرئي.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “نحن جميعًا شركاء في حماية قيم مجتمعنا. ندعوكم في المديرية العامة للإعلام المرئي والمسموع للإبلاغ عن انتهاكات المحتوى الإعلامي عبر البوابة هنا.