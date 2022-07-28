الان استعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية 2022 دور اول من موقع بوابة الازهر الالكترونية ادبي وعلمي جميع المحافظات

الاستفسار عن نتيجة شهادة الثانوية الأزهرية 2022، الدور الأول لموقع بوابة الأزهر الإلكتروني الأدبي والعلمي، يدور حوله بحث عدد كبير من الطلاب بعد مؤتمر صحفِيْ قبل فترة للكشف رسمياً نتائج ثانوية الأزهر على مستوى جميع محافظات مصر مع اسم الرباعي ورقم المقعد.

الاستعلام عن نتيجة الجولة الأولى من الثانوية الأزهرية 2022

أصبح من الممكن الآن لجميع طلاب ثانوية الأزهر الاستفسار عن نتائج الثانوية العامة بالأزهر، بعد الإعلان عنها رسميًا فِيْ جميع محافظات مصر. الفِيْسبوك، حيث شهدنا مؤخرًا إعلان أسماء أولى مدارس الأزهر الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي وشهادة الشعبة الإسلامية، مع إعلان وتفعيل موقع بوابة الأزهر لجميع الطلاب استخراج تلك النتائج فِيْ نموذج ننقله ونتابعه من خلال الأسطر التالية.

خطوات التحقق من نتائج ثانوية الأزهر

بدأت مؤسسة الأزهر، مؤخرًا، إعلان نتائج ثانوية الأزهر على مستوى جميع المحافظات فِيْ الشعبة الأدبية والعلمية، عبر موقع بوابة الأزهر على الإنترنت على النحو التالي

افتح موقع بوابة الأزهر

اختر الأيقونة للتحقق من نتائج ثانوية الأزهر من الصفحة الرئيسية

البدء بتحديد القسم الأدبي أو العلمي فِيْ الأيقونة المخصصة له

ابدأ بإدخال اسمك الكامل على الأيقونة المخصصة له

ابدأ فِيْ إدخال رقم مقعدك على الأيقونة المخصصة لك

حدد المقاطعة التي تنتمي إليها

ابدأ فِيْ النقر فوق مربع الاستعلام أو اعرض التصنيفات بحيث تكون أمامك على الفور مع إعلان النتائج أمامك.

وذلك بالرغم من العلم بإحالة امتحانات الدور الثاني من قبل الدكتور محمد الضويني إلى أن مَوعِد الانطلاق سيكون من صباح يوم 20 أغسطس المقبل لطلبة الشعبة الأدبية والعلمية فِيْ جميع محافظات مصر، بشرط أن تحرص مؤسسة الأزهر على إجراء الفحوصات طبقاً لكافة الأساليب والإجراءات الاحترازية