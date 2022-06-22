الان الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2022 دور اول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq

للاستفسار الآن عن نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية حيث يمكنكم الاستفسار عن تلك النتائج عبر الانترنت بعد أن بدأت وزارة التربية العراقية مؤخرا بتلقي طلبات الاعتراض الى الصف السادس الابتدائي 2022 الدور الاول بعد ان تكون وزارة التربية والتعليم العراقية قد استكملت عمليات اعلانها على مستوى جميع المحافظات العراقية فسنمضي معكم الآن من خلال الفقرة التالية نتائج اعتراضات الصف السادس الابتدائي. 2022 الجولة الاولى

للاستفسار الآن عن نتائج اعتراضات الصف السادس عام 2022 الجولة الأولى

الاستفسار عن نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 جولة أولى ، حولها عشرات الآلاف من الطلاب مشغولين بعمليات بحث على مستوى جميع المحافظات العراقية ، حيث تقدم عدد كبير من الطلاب مؤخرا بطلبات اعتراض على النتائج الصف السادس الابتدائي ، الطابق الأول ، والتي تم الإعلان عنها بطريقة حديثة ، على مستوى جميع المحافظات العراقية ، بعد الإعلان عن استكمال عمليات التصحيح ومراقبة درجاتهم ، والتأكيد على اعتماد تم الإعلان عن ظهورهم الإلكتروني عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، وبدأت وزارة التربية والتعليم العراقية في عرض إمكانيات تقديم طلبات الاعتراضات على نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول. وابتداءً من اليوم ، سيتم الإعلان عن تلك النتائج رسميًا على الإنترنت على مستوى جميع محافظات العراق

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الصف السادس 2022 الدور الاول

اعلنت وزارة التربية العراقية منذ فترة وجيزة نتائج اعتراضات الصف السادس على محافظة الكرخ 1 بشرط ان تكون خطوات الاستعلام عن تلك النتائج على مستوى جميع المحافظات العراقية كما يلي: –