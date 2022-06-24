الان الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

استفسر الآن عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحان فقط. في جميع المحافظات العراقية

الآن للاستفسار عن نتائج القبول الموازي

يدور الاستعلام عن نتائج القبول الموازي حول الأسئلة. تلقت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي العراقية مؤخرا طلبات من حوالي 35 ألف طالب وطالبة للالتحاق بالجامعات العراقية في جميع المحافظات العراقية ، بحيث تم حصر طلبات المتقدمين للقبول الموازي وإعلان نتائج المقبولين للقبول الموازي. . وصل عددهم إلى 22000 طالب ، والبحث وراء هذا الاستعلام يتزايد عن تلك النتائج التي يمكنك الاستعلام عنها عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، مما تسبب في زيادة كبيرة في عمليات البحث على Google. بحثًا عن طرق للحصول على هذه النتائج ، سنتابع الآن الفقرة التالية بالتفصيل أساليبها

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننشر الآن ونستعرض من خلال موقع اخباري ثقافني طريقة الكشف والحصول على نتائج القبول الموازي اون لاين في جميع محافظات العراق على طريقة الخطوات التي جاءت كالتالي: –

في البداية ، يجب على الطالب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

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شروط القبول الموازي في العراق