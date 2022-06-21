الان تنسيق الثانوية العامة محافظة القليوبية 2022 الحد الادنى للقبول في الصف الاول الثانوي رسمياً

الان تنسيق الثانوية بمحافظة القليوبية

أعلن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان ، منذ فترة وجيزة ، الحد الأدنى للالتحاق بالسنة الأولى من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 ، حيث يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إعدادي 222. درجات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن هذا المجموع قد تم تحديده بناءً على نسب النجاح لطلبة الشهادة الإعدادية ، وحساب عدد المدارس الموجودة وكثافة الطلاب في كل مدرسة وعلى أساس كل من أعلاه ، تم تحديد هذا المجموع.

نتائج الشهادة الاعدادية بالقليوبية

يشار إلى أنه تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية قبل أيام ، حيث بلغت نسبة النجاح في المحافظة 74.77٪ ، أما الشهادة الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة النجاح 90.68٪. بلغ عدد الطلاب 115 ألف طالب وطالبة من جميع مديريات ومراكز المحافظة. وفازت دائرة التربية والتعليم بأربعة مراكز أولى على مستوى المحافظات ، فيما حصلت إدارتا بنها وطوخ على مركزين لكل منهما.

امتحانات الثانوية العامة

بدأت أمس ، امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية ، وسط اجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا ، وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات ستكون على مستوى الطالب العادي مع حصوله على شهادة الثانوية العامة. وضع بعض التفاصيل للطالب المتميز ، وسيكون هذا العام أيضًا ولأول مرة باستخدام Babel Shit ، مع توزيع المفاهيم على الطلاب ومسودات للطلاب لحلها قبل اختيار الإجابة ، حيث أخذ الطلاب التربية الدينية والمدنية. الامتحان أمس. النجاح والنجاح في جميع المستويات الأكاديمية.