“الان” توقعات تنسيق الشهادات المعادلة 2022 || موعد صرف أوراق الشهادات المعادلة 2022

توقعات تنسيق الشهادات المعادلة 2022 يتطلع الكثير للتعرف على شروط تنسيق الشهادات المعادلة والأوراق المطلوبة من الشهادة المعادلة من أجل التقديم للجامعات المصرية وتاريخ التقديم وحيث أنها معتمدة من الجامعات الحكومية مكتب التنسيق ، الخطوات الأساسية لقبول الطلاب من الشهادات المعادلة لكل من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة في الدول العربية أو المدارس الأجنبية أو الدولية ، ومن خلال مقالتنا سنتعرف على التوقعات الخاصة بصيغة الشهادات المعادلة لعام 2022.

كيفية صرف الأوراق للطلاب في الشهادات المعادلة 2022

سيحصل الطلاب من مكتب التنسيق على مظروف يحتوي على إثبات القبول متضمنًا طلب القبول (الورقة الأولى في الدليل) ودليل المعاهد الخاصة ، وهناك كلمة مرور يستخدمها الطالب لتسجيل رغباته.

كما يوجد مكتب التنسيق بالقاهرة الكائن بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة القاهرة – بالمنطقة الواقعة بين السرايات بالجيزة ، أما فرع الإسكندرية بمجمع الكليات بالشاطبى – مبنى كلية الحقوق ، وعنوان المكتب بفرع أسيوط مبنى الإدارة القديم لجامعة أسيوط بالوليدية.

موعد صرف أوراق الشهادة المعادلة 2022

ستصدر الأوراق للطلاب في المواعيد التي يعلنها مكتب التنسيق يومياً من التاسعة صباحاً حتى الثالثة مساءً ، طوال فترة التبادل الورقي بما في ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية ، وسيبدأ تنسيق الشهادات المعادلة في يونيو 2022 حسب إلى الجدول.

كيفية تسجيل الرغبات لتنسيق الشهادات المعادلة

لأنه بعد إصدار الأوراق ، يجب عليه تسجيل رغباته وكذلك المواد التي درسها والدرجات التي حصل عليها

يجب على الطالب طباعة رغباته ومجموعة المواد التي درسها والتي سجلها في الموقع.

أكمل باقي الأوراق وتوجه مرة أخرى إلى مكتب التنسيق لتسليم الأوراق حسب المواعيد التي يحددها.

يمكن زيارة خدمة التنسيق الإلكتروني ، ويمكن للطالب الاطلاع على ما ورد في هذا الدليل في الفصل الثاني تحت عنوان معلومات وإرشادات حول خدمة التنسيق الإلكتروني.

يجب على كل طالب تعبئة الأوراق التي أصدرها من مكتب التنسيق بكتابة بياناته على الظرف.

المستندات المطلوبة من طلبة معادلة الشهادات من الدول العربية والأجنبية

شهادة النجاح الأصلية. لا تقبل نسخة منه أو نسخة طبق الأصل منه.

طلب قبول الكليات المصرية.

أصل شهادة الميلاد المصرية.

الوثيقة التي تثبت الإقامة القانونية (قانونية وفعلية) للطالب وولي أمره.

نسخة مطبوعة من ترتيب الرغبات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها والموضوعات التي درسها الطالب.

بطاقة التسجيل اليدوي التي تم إصدارها بالملف بعد تعبئتها.

أوراق للطلاب الحاصلين على درجات أجنبية