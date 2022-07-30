الان رَابِطْ نتائج توجيهِيْ فلسطين 2022 الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم moehe.gov.ps

رَابِطْ نتائج التوجيه الفلسطيني 2022، الذي يسعى إليه حاليًا آلاف الطلاب، بينما ينتظر آلاف الطلاب الفلسطينيين رَابِطْ نتائج التوجيه الفلسطيني 2022، والمتوقع صدوره خلال الساعات القليلة المقبلة، و وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية قد أعلنت أن عملية التصحيح قد اكتملت. تمت ة الوثائق والتأكيد على أن الوزارة ستعلن عن أسماء أوائل طلاب التوجيهِيْ من فلسطين اليوم السبت والنتيجة الموافق 30 يوليو 2022 ستكون مرضية للجميع.

رَابِطْ لنتائج التوجيه الفلسطيني 2022

وبحسب البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، سيتم تفعيل رَابِطْ نتائج التوجيه الفلسطيني 2022، وسيتم الإعلان صباح اليوم السبت عن أسماء الطلاب الأوائل، وسيتم نشر النتائج إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةحيث اجتاز 87 ألف طالب امتحانات التوجيه الوطني الفلسطيني 2022 فِيْ قسم العلوم، و 23271 طالبًا فِيْ قسم الأدب، و 65173 طالبًا.

استخراج نتائج التوجيه الفلسطيني 2022

فِيْ غضون ساعات قليلة سيتم نشر نتائج الدليل الإرشادي الفلسطيني 2022 فِيْ الوقت المحدد، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم طريقة استخلاص النتائج من الدليل الوطني الفلسطيني، وهُو إلكتروني عبر بوابة النتائج، وتؤكد الوزارة ذلك أيضًا. تمت عملية تصحيح أوراق الامتحان بدقة متناهِيْة وبشكل كامل. لجميع الصفوف، يمكن لجميع الطلاب، فِيْ الساعات القليلة القادمة، الاطلاع على نتائج التوجيه الفلسطيني 2022 إلكترونيًا، وسيتم استخراجها على النحو التالي

طالب فِيْ مدرسة ثانوية يزور موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية فِيْ البداية.

بعد ذلك يجب على الطالب تحديد مرحَلْة النتائج والتقسيم الأكاديمي (علمي، أدبي).

ثم يكتب الطالب البيانات واسم الطالب وكذلك المقعد.

الخطوة التالية هِيْ النقر فوق الرمز لعرض النتائج.

ثم سيتم عرض النتيجة على الفور.

ومن المنتظر الإعلان عن أسماء أفضل المرشحين صباح يوم السبت 30 يوليو 2022، وتم تحديد مَوعِد امتحانات نتائج الجولة الثانية فِيْ 8 أغسطس 2022 حيث ستقام. امتحانات الثانوية العامة . ومن المقرر أن يتم خلال الشهر المقبل وسط إجراءات احترازية.