الان معرفة نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام برقمك الامتحاني pdf

الان لمعرفة نتائج القبول الموازي في العراق 2022/2021. عمليات البحث على الإنترنت عن نتائج القبول الموازي وكيفية الاستفسار عن شروط ومصروفات الجامعات على مستوى جميع الأقسام التي جاءت قبل الطلاب تتزايد كل يوم ، حيث يبحث الآلاف من أولياء الأمور والطلاب عن آخر الأخبار حول نتائج القبول الموازي في العراق ، وصل. بلغ عدد الطلاب المقبولين في التعليم الموازي في الفترة الأخيرة أكثر من 21 ألف طالب وطالبة ، ومن خلال موقعنا يمكنك الآن معرفة كيفية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي من خلال الخطوات التي سنشرحها في اليوم التالي فقرة من المقال. كما سنتعرف على آخر البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم العراقية.

الان لمعرفة نتائج القبول الموازي في العراق 2022/2021

نتائج القبول الموازية 2022/2021 حيث تعمل وزارة التربية والتعليم العراقية على توفير كافة وسائل الراحة للطلاب وأولياء الأمور في عملية الاستعلام عن نتائج الطلاب. ومن خلال رابط موقع الوزارة أصبح متاحاً الآن للاستعلام عن القبول الموازي ، من خلال اسم الطالب ذو الأربع سنوات ورقم الامتحان ، بعد الإعلان عن تفعيل إمكانية الوصول إلى تلك النتائج في جميع محافظات العراق ، على مستوى جميع الاقسام التي جاءت قبل الطلاب كالتالي: –

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على شبكة الانترنت. اختر رمز نتائج الاستعلام. انقر على اختيار نتائج القبول الموازية. اكتب الاسم الكامل ورقم مقعد الطالب. تأكد من ملء جميع الصناديق الفارغة. انقر على نتيجة الاستعلام.

شروط القبول في التعليم الموازي

أن يكون لدى الطالب معدل تراكمي لا يقل عن 5 درجات كحد أدنى للقبول في أقسام العلوم على مستوى جميع الجامعات العراقية.

وبقية الكليات والمعاهد في العراق ، بخلاف أقسام العلوم والمجموعة الطبية وأقسام الهندسة ، أعلنت الوزارة أن المعدل التراكمي يجب ألا يقل عن 6 درجات حتى يتم قبول الطالب.

بالإضافة إلى شرط أن يكمل الطالب ما مجموعه 4 درجات إجمالية ومتوسطة من الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة.

بالنسبة للطالب الذي يدخل كليات المجموعة الطبية ، يجب أن يحصل الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 3 وما فوق الحد الأدنى.

كانت تلك آخر تصريحات وزارة التربية العراقية بخصوص نتائج القبول الموازي في العراق ، بعد إعلانها خطوات الاستفسار عن النتيجة. على من يرغب في الالتحاق بالجامعات العراقية المنتسبة للتعليم الموازي أن يطبق الشروط السابقة.