الان موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني

موقع استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الذي يبحث عنه عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات. وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنها متاحة للاستعلام عنها عبر الإنترنت من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في نموذج نقوم بمراجعته ومتابعته معكم الآن من خلال موقعكم الإخباري الشهير ثقافني نيوز.

موقع استخراج نتائج القبول الموازية 2022/2021

الموقع الإلكتروني لاستخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية ، يمكنك الدخول إليه الآن ، حيث تم الإعلان عن قبول ما يقارب 22 ألف طالب في الجامعات العراقية ، وبموجبه وزارة التربية والتعليم العراقية يعلن البحث العلمي دعوة جميع الطلاب والطالبات للاستعلام عن تلك النتائج التي كانت متاحة لجميع الطلاب والطالبات مع الاسم الكامل للطالب ورقم الامتحان بشكل الكتروني ، نقوم بمراجعتها ومتابعتها معكم الآن من خلال موقعكم الإخباري.

خطوات استخراج نتائج القبول الموازي 2022/2021

نتابع معكم الآن كيفية الاستفسار عن نتائج القبول الموازي على مستوى جميع محافظات العراق بشكل الكتروني كالتالي: –

في البداية ، يمكنك تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

انتقل إلى رمز الاستعلام لنتائج القبول الموازية

املأ جميع المعلومات المطلوبة للحصول على هذه النتائج

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شروط القبول الموازي في العراق