الاوراق المطلوبه لتسجيل اول ابتدائي 1444 ، قد تسائل العديد من الأباء والأمهات حول الأوراق المطلوبة من أجل العمل على الحاق ابنائهم وتسجيلهم في الصف الاول الابتدائي ، حيث عملت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على وضع نظام إلكتروني يستطيع من خلاله أولياء الأمور العمل على تسجيل طلاب من ابنائهم في المرحلة الابتدائية من خلال نظام نور الذي يعد من الأنظمة المهمة والمتقدمة وزارة التربية والتعليم السعودية .

نظام الضوء الإلكتروني

يعتبر نظام نور الإلكتروني من أهم المنصات التعليمية التي تقدم خدمات مفيدة للطلاب والطالبات، بالإضافة إلى أولياء الأمور والكادر التعليمي والإداري في المملكة العربية السعودية. علامات الطلاب أو الأحداث أو الأنشطة التي يتم الإعلان عنها من خلال النظام، ويعمل نظام نور على توفير بيئة مناسبة للطلاب والطالبات لمتابعة الحضور والغياب وعرضها على أولياء الأمور، بالإضافة إلى الوصول إلى موقع المدرسة في من أجل حل المشكلات التي يواجهها الطلاب.

المستندات المطلوبة لتسجيل أول ابتدائي 1444

حددت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الوثائق والأوراق المهمة المطلوبة لتسجيل الطالب في الصف الأول الابتدائي. يتم التسجيل في العام الدراسي على نظام نور الإلكتروني دون الحاجة لاستمارة الفحص الطبي. المستندات التالية مطلوبة لتسجيل أول ابتدائي للعام. 1444 هـ

شهادة ميلاد الطفل.

بطاقة التطعيم.

بطاقة عائلية.

إقامة الطالب وولي أمره لغير السعوديين.

كيفية التسجيل في نظام نور

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية، فتح باب التسجيل لطلبة الصف الأول للعام الدراسي الجديد من الذكور أو الإناث، عبر نظام نور. فيما يلي خطوات التسجيل في نظام نور لتسهيل تسجيل الأبناء لأبنائهم

دخول موقع نظام نور “”.

انقر على خيار “Register for Parent” (تسجيل للوالد).

أدخل سجل ولي الأمر، ثم حدد اسم المستخدم، ثم اضغط على زر “التالي”.

في الصفحة التالية، انقر فوق الزر “التالي”.

املأ البيانات المطلوبة عن طريق إدخال رقم هوية الطالب أو رقم تصريح الإقامة.

أدخل القرابة وتاريخ الميلاد.

الخطوة التالية هي اختيار الدرجة ومستوى الصف. وانقر على زر “التالي”.

املأ بيانات هوية الطالب والتي تشمل ما يلي جنسية. جنسية الأم رقم جواز السفر. رقم السجل المدني.

البيانات الشخصية للطالب والتي تشمل الاسم الأول باللغتين العربية والإنجليزية. اسم الاب باللغتين العربية والانجليزية. اسم الجد باللغتين العربية والانجليزية. اسم العائلة باللغتين العربية والانجليزية.

بعد استكمال البيانات السابقة يجب إدخال بيانات المدرسة وهي كالتالي نوع المدرسة. محافظة. إدارة التعليم. المراكز الإدارية. مكتب التعليم. مدينة أو قرية. اسم المدرسة. حيّ. الإدارية.

ستظهر بعد ذلك حالة المدرسة سواء كانت نشطة أو غير نشطة بالإضافة إلى إظهار حالة المقاعد سواء كانت ممتلئة أو فارغة.

انتقل إلى خطوة النقر فوق إقرار بصحة البيانات، ثم انقر فوق خيار “تسجيل”.

الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد بالصف الأول الابتدائي

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية الخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي، ويأتي ذلك على عدة مراحل نذكرها على النحو التالي

المرحلة الأولى وتشمل المرحلة الأولى تسجيل الطلاب السعوديين في المدارس لتحفيظ القرآن الكريم، وهي المدارس التي تتم فيها المقارنة. تحديد مواعيد التسجيل للمرحلة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2022 م. ستكون تواريخ الاختيار في 7 فبراير 2022 حتى 25 فبراير 2022 م.

المرحلة الثانية وتشمل هذه المرحلة تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس التالية المدارس الأجنبية. المدارس الخاصة التي تتبنى برامج دولية. مدارس دولية. يبدأ التسجيل للمرحلة الثانية في 24 يناير 2022 م.

المرحلة الثالثة وتشمل هذه المرحلة تسجيل الطلاب السعوديين وأولياء الأمور غير السعوديين في المدارس والمدارس الحكومية لتحفيظ القرآن الكريم، ولا مجال للمقارنة. ومن المقرر أن يبدأ التسجيل لهذه المرحلة في 26 فبراير 2022 م.

المرحلة الرابعة وتشمل هذه المرحلة تسجيل الطلاب الوافدين الذين يتم معاملتهم في السعودية كمواطنين سعوديين، وهم على النحو التالي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. أفراد القبائل النازحة تركستان والبلوش. أبناء الدبلوماسيين. الجالية اليمنية. ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة في 27 مارس 2022 م.

المرحلة الخامسة وتشمل هذه المرحلة تسجيل الطلاب غير السعوديين بنسبة محددة من أولياء أمورهم العاملين في القطاع الحكومي. من المقرر أن يبدأ التسجيل في 17 أبريل 2022 م.

المرحلة السادسة وتشمل هذه المرحلة تسجيل الطلاب غير السعوديين بنسبة محددة من أولياء أمورهم العاملين في القطاع الخاص.

من المقرر أن يبدأ التسجيل في الأول من مايو.

المرحلة السابعة وتشمل هذه المرحلة تسجيل خريجي رياض الأطفال المعتمدة الحكومية والخاصة.

من المقرر أن يبدأ التسجيل في 16 مايو.

المرحلة الثامنة وتشمل هذه المرحلة تسجيل الطلاب الجدد المتخرجين من رياض الأطفال الخاصة والعامة لكافة الجنسيات.

من المقرر أن يبدأ التسجيل في 15 أغسطس 2022 م.



سن القبول بالصف الأول الابتدائي 1444 في نظام نور

هناك الكثير من أولياء الأمور الذين يتساءلون عن سن القبول للصف الأول الابتدائي لعام 1444 هـ. أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، سن القبول للصف الأول الابتدائي، حيث جاء على النحو التالي

السن المعياري للقبول بالمرحلة الابتدائية هو 6 سنوات تبدأ من تاريخ اليوم الأول من بداية العام الدراسي وللطلبة الذين تبلغ أعمارهم تسعين يومًا فقط كحد أدنى.

الطالب الذي يبلغ من العمر 7 سنوات فأكثر وحتى 11 سنة وثلاثة أشهر ولديه دليل على أن الطالب يمتلك مهارة عالية، يتم إرسال طلبه إلكترونيًا من المدرسة إلى الإدارة للنظر فيه.

ما هي متطلبات التسجيل الابتدائي الأول

فيما يلي نستعرض الشروط المطلوبة للتسجيل الابتدائي الأول

أن يكون عمر الطالب 6 سنوات.

إذا كان عمر الطالب أقل من 6 سنوات، يجب ألا يقل عمره عن 90 يومًا.

أن يقدم شهادة رياض أطفال تثبت أن الطالبة قد أكملت عامين هناك.

يجب على الطالب تقديم شهادة الكفاءة في المهارات التنموية.

إذا كان الطالب سعودي الجنسية قادمًا من الخارج، فيجب عليه تقديم نموذج مهارات تنموية معتمد من السفارة أو إحضار استمارة من الملحقية الثقافية.

وفي الختام لمقالنا تعرفنا على كيفية العمل على تسجيل ابنائنا الطلاب في المرحلة الابتدائية الصف والاول وما الاوراق المطلوبه لتسجيل اول ابتدائي 1444 ، وتعرفنا على نظام نور الإلكتروني ، والخطة الزمنية لتسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي .