الايميل الجامعي جامعة الملك سعود 1444 للطلاب والموظفِيْن

يعد البريد الإلكتروني الخاص بجامعة الملك سعود 1444 للطلاب والموظفِيْن من أكثر التطورات تقدمًا فِيْ نظام الجامعة، حيث يفتح للطلاب آفاقًا تعليمية أخرى بالإضافة إلى المعايير التقليدية. مما يوسع تصورات الطالب، ويسرد معيناته التعليمية ويسهل على الموظفِيْن أداء بعض مهام عملهم. لذلك نقدم لكَمْ أهم تفاصيل البريد الإلكتروني الخاص بالجامعة جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود من أوائل الجامعات التي تم تأسيسها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يقع فِيْ مدينة الرياض. افتتحت عام 1377 هـ / 1957 م وهِيْ ثاني أكبر جامعة فِيْ المملكة. لا تدخر الجامعة جهداً لتقديم أعلى مستوى من العلم والمعرفة لأبناء المملكة العربية السَعُودِيْة. إيمانا منا بأن العلم هُو العقل المدبر للأمم ورافعها، ولهذا تنفق الدولة 1٪ من ميزانيتها سنويا فِيْ جامعة الملك سعود، لتحقيق أفضل النتائج لغد أفضل ومستقبل أفضل بعونتها لشباب الوطن الذي مؤهل للجامعة.

جامعة الملك سعود للطلاب

تدعم الجامعة العديد من الأساليب التعليمية المختلفة وغير التقليدية مثل البلاك بورد، محفظة الطلاب والتعلم الإلكتروني. كلمة مرور خاصة – يستطيع من خلالها الوصول إلى منصات التعلم عبر الإنترنت بالجامعة، وخاصة حقيبة الطالب، ومن بين مزايا هذا البريد الإلكتروني تدعم الجامعة الطالب لتنزيل برامج Microsoft المجانية والوصول إلى مساحة التخزين السحابية التي ترابايت. يتم استلام هذا البريد الإلكتروني من قبل الطالب تحت رعاية الجامعة والعنوان البريدي للطالب هُو

رقم الجامعة + @ + ksu.edu.sa (علما أن رقم الجامعة يبدأ برقم الجامعة).

بريد إلكتروني من جامعة الملك سعود للطلاب للموظفِيْن

كجزء من رؤية المملكة 2030 لتحويل نمط التداول إلى رقمي، دعمت الجامعة إنشاء حساب بريد إلكتروني لكل موظف. لأداء مهام معينة من خلاله وإدخال مهام إدارية معينة فِيْها، يمكنك الوصول إلى مراسلات الموظفِيْن عبر الرَابِطْ “”.

كيفِيْة إدخال الحقيبة الطلابية فِيْ جامعة الملك سعود

يكون البريد الإلكتروني الموجود فِيْ حقيبة الطالب على شكل أيقونة آوتلوك ومن خلال الخطوات التالية سوف نقدم تعليمات لاستيراد الحقيبة الطلابية لطلبة جامعة الملك سعود

افتح علامة البريد الإلكتروني على موقع الجامعة عبر رَابِطْ “”.

أدخل اسم تسجيل الدخول (وهُو رقم الجامعة) وكلمة المرور (رقم التسجيل).

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة بالنقر فوق تسجيل الدخول.

سيتم عرض بيانات محفظة الطلاب كواجهة على الشاشة ويكون الخيار هُو الدخول إلى أحد برامج الجامعة أو تنزيل برامج Microsoft أو أي من الأنشطة التي تقدمها الجامعة للطلاب.

كيفِيْة الحصول على بريد إلكتروني جامعي من جامعة الملك سعود

باستخدام برنامج البريد الإلكتروني Microsoft Outlook يمكنك استخدام البريد الإلكتروني – البريد الإلكتروني للجامعة – جامعة الملك سعود، ولكل طالب جامعي بلا استثناء بريد إلكتروني جامعي ونوضح لك خطوات إدخاله من خلال التالي

قم بتنزيل Microsoft Outlook لأنظمة Android و iPhone.

بعد تنزيل البرنامج، يتم كتابة بيانات البريد الإلكتروني للطالب فِيْ الحقول المحددة، وإدخال كلمة المرور واسم المستخدم، حتى يتمكن الطالب من استلام بريده الإلكتروني الجامعي على أي جهاز.

ربط البريد الإلكتروني للجامعة فِيْ جامعة الملك سعود بنظامي iPhone و Android

ربط البريد الإلكتروني لجامعة الملك سعود بنظام Android هُو عملية تسمى المزامنة، وللقيام بذلك عليك اتباع الخطوات التالية

قم بتنزيل Outlook من موقع Microsoft الرسمي أو Google Play أو iPhone.

بعد فتح البرنامج، يفتح البريد الإلكتروني عن طريق إدخال عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اذهب للاعدادات.

انقر فوق أيقونة الحساب والمزامنة.

اختر لإضافة حساب.

انقر فوق Microsoft Exchange ActiveSync.

ستظهر حقيبة الطالب بحيث يمكن للطالب إعادة إدخال بريده الإلكتروني وكلمة المرور.

انقر على “التالي”، اختر اسمًا للحساب، على سبيل المثال اسم مستخدم المجال.

انقر فوق تم، وسيتم توصيل الحساب بنظام Android وسيتم فتحه فِيْ كل مرة تقوم فِيْها بتسجيل الدخول إلى الإنترنت، ويمكن تعيين الإشعارات لتلقي الإشعارات فِيْ حالة الأطفال الصغار من الكلية.

بريد إلكتروني من جامعة الملك سعود

من الممكن التواصل مع جامعة الملك سعود عبر البريد الإلكتروني، كَمْا يمكن التواصل مع الجامعة بعدة طرق، مثل

اتصل +966 14670888.

البريد الإلكتروني لخدمة الطلاب

رقم الفاكس +966 14677580.

رقم خدمة الدعم الفني 0114675557 فِيْ حال وجود أي مشاكل أو استفسارات عند الاتصال بالبريد الإلكتروني للجامعة.

يمكن الوصول إلى Twitter الخاص بالجامعة “”.

حساب جامعة الملك سعود على منصة الفِيْس بوك.

رَابِطْ الدخول إلى بوابة جامعة الملك سعود

لتسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني للجامعة، تحتاج إلى فتح نافذتها على الموقع الرسمي للجامعة. للقيام بذلك، تتم كتابة mail.student.ksu.edu.sa على عنوان URL لمحرك البحث أو يمكن الوصول إلى الرَابِطْ مباشرة عبر الرَابِطْ “”.

من خلال سطورنا السابقة، قدمنا ​​أهم المعلومات عن البريد الإلكتروني لجامعة الملك سعود 1444 للطلاب والموظفِيْن. تسعى الجامعة إلى استخدام كافة الوسائل التقنية الحديثة ودمجها فِيْ العملية التعليمية. للحصول على أفضل النتائج التعليمية.