الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية بطعم لذيذ وشهِيْ

مخلل الباذنجان مع التوابل السرية للمطعم هذا ما تبحث عنه الكثير من النساء لصنع الباذنجان فِيْ المنزل بالطريقة الصحيحة، تمامًا مثل ما يباع فِيْ المخللات، حيث الباذنجان المخلل هُو مقبلات لذيذة تعمل على فتح الشهِيْة أثناء الأكل. هِيْ من الأطباق المفضلة لدى الكثير من الناس، ومن أشهر الأطباق بين الموائد، ونظراً للإقبال الكبير على شرائها خارج المنزل، سنعرض لكَمْ اليوم من خلال هذا المقال طريقة سهلة جداً لعمل مخلل الباذنجان. فِيْ أقصر وقت ممكن.

مخلل الباذنجان مع التوابل السرية للمطعم

باستخدام المكونات التالية، يمكنك بسهُولة عمل مخلل الباذنجان ؛ وهِيْ من الأطباق الشهِيْرة فِيْ العديد من الدول ويتم تحضيرها بسهُولة فِيْ المنزل، وتتمثل فِيْ الآتي

نصف كيلو باذنجان أسود ناعم.

نصف كوب خل أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المفروم ناعماً.

نصف كوب عصير ليمون.

2 ملاعق كبيرة من الملح الناعم.

فلفل أخضر حار حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة كزبرة مجففة.

كيف تستعد

يمكنك الآن تحضير مخلل الباذنجان مع تتبيلة المطعم. حيث يتم تقديمه فِيْ اشهر المطاعم بطريقة بسيطة جدا وسهلة وبنفس الطعم، والخطوات كالتالي