الباطن يجدد لحارسه الأوروجوياني حتى 2024

تاريخ النشر 07/09/2022

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أعلنت إدارة الباطن تجديد عقد حارس مرمى الأوروغواي مارتين كامبانيا حامي عرين فريق كرة القدم الأول حتى عام 2024.

الباطن يجدد حارسه الأوروغواياني حتى 2024

الحارس الدولي انضم إلَّى نادي الباطن خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة لموسم 2022، بصفقة انتقال مجانية من نادي إندبندينتي الأرجنتيني.

وخلال الموسمين الماضيين، شارك كامبانيا مع الباطن فِيْ 57 مباراة، ودخلت شباكه 90 هدفاً، وغادر بشباكه نظيفة فِيْ 11 مباراة.

مارتين هُو حارس مرمى بديل لمنتخب الأوروغواي، حيث لعب 9 مباريات دولية، تلقى فِيْها 12 هدفًا، وحافظ على شباكه نظيفة مرتين.

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وذكر أن مارتين كامبانيا يبلغ من العمر 33 عامًا واعتبر أن الفوز بكأس أمريكا الجنوبية للأندية عام 2017 مع إنديبندينتي كان أبرز إنجازاته.