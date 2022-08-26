الباطن يسقط أمام الشباب.. وهُورفات غاضبا أنا لا أدرب النصر

خسر الفريق الكروي الأول لنادي الباطن أمام الشباب (3-0)، فِيْ المباراة التي واجهتهم، مساء الجمعة، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد بالعاصمة الرياض، فِيْ اليوم الأول من اليوم. الدوري السعودي “روشن”.

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عانى الباطن من أزمة كبيرة فِيْ صيف 2022، بعد حرمانه من تسجيل لاعبين جدد، بعد عدم حصوله على شهادة الملاءمة الاقتصادية، الأمر الذي زعزع استقرار الفريق الأول لكرة القدم، خاصة أنه اقترب الموسم الماضي من الهبوط إلَّى الأول. قسم. .

الباطن يسقط امام الشباب .. هرفت غاضب .. لا تدرب على الانتصار!

ظهر الباطن، بشكل غير جيد على الإطلاق، أمام الشباب، فِيْ مباراة الهزيمة (3-0) على يد زملائه المدرب الإسباني فِيْنسنتي مورينو.

وعلق المدرب الكرواتي ألين هُورفات مدرب الباطن فِيْ المؤتمر الصحفِيْ على خسارته أمام الشباب قائلاً “لا أدرب النصر حتى تطلب مني أن ألعب كرة هجومية”.

وأضاف هُورفات غاضبًا “أي مدرب فِيْ مكاني … كان سيراه الآن فِيْ المطار يغادر بعد قرار عدم تسجيل لاعبين جدد بسبب عدم الكفاءة المالية”.

وشدد على أن وضع الباطن مقلق، لكن الفريق واجه وضعا مماثلا فِيْ موسم 2022، عَنّْدما كان مرشحًا للهبوط إلَّى الدرجة الأولى، لكنه فِيْ النهاية بقي مع هبوط الأهلي. وقال الفِيْصلي.